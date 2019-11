Présidentielle 2020: Mamadou Koulibaly craint une grave crise

Mamadou Koulibaly est candidat déclaré à la présidentielle d'octobre 2020, au nom de Liberté et démocratie pour la République (LIDER). Le maire de la commune d' Azaguié (sud de la Côte d'Ivoire) a appelé le gouvernement ivoirien à lancer dès maintenant l'enrôlement en vue de la prochaine élection présidentielle afin d'éviter une crise "préélectorale".

Mamadou Koulibaly met en garde contre une "crise préélectorale"

Samedi 2 novembre 2019, le Rassemblemet des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir) a annoncé vouloir enrôler 3 750 000 militants. C'était à l'occasion du lancement de sa campagne d'enrôlement. "Nous voulons gagner au premier tour et nous allons gagner. Et chacun de vous doit porter la victoire du RHDP", indiquait Adama Bictogo, le directeur exécutif. D'autres partis ou groupements politiques envisagent aussi enrôler le plus grand nombre d'Ivoiriens acquis à leur cause. Pour Mamadou Koulibaly, il serait plus simple de procéder à l'ouverture de la liste électorale.

"Depuis quelques jours, on entend les différents groupes politiques faire des annonces, chacun prétendant avoir déjà enrôlé sur des listes propres à eux, un certain nombre d'électeurs. Certains ont trois millions, d'autres ont quatre millions. Ça ne vous rappelle pas l'ambiance de 2009-2010, où chacun avait un certain nombre d'électeurs enrôlés. Mais dans l'enrôlement normal, lorsque nous faisions la somme de ce que chacun avait enrôlé, nous arrivions à 12 millions de personnes enrôlées. Et puis au bout du compte quand la liste électorale est sortie, il n'y avait même pas six millions de personnes", a avancé Mamadou Koulibaly dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Le candidat de LIDER pense que "puisque nous voulons tous cet enrôlement, pourquoi ne pas ensemble plaider pour que la liste électorale soit ouverte maintenant ?" L'ex-président de l'Assemblée nationale invite Alassane Ouattara à rapprocher l'opération d'enrôlement des populations en l'ouvrant "dans les préfectures, dans les sous-préfectures, dans les mairies". Il n'a pas manqué d'indiquer que "selon la Constitution, l'enrôlement doit être quelque chose de permanent. Il ne faut pas attendre qu'on soit en octobre 2020 pour ouvrir la liste électorale pour une semaine".

Mamadou Koulibaly a cru bon de mettre en garde. "Si nous ne le faisons pas, si nous continuons à vouloir berner l'opinion, à vouloir tromper les gens, à vouloir tricher, ce n'est pas une crise postélectorale que nous allons avoir en Côte d'Ivoire en 2020, mais plutôt une crise préélectorale. Nous ne laisserons pas faire", a prévenu le professeur d'économie.