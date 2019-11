Henri Konan Bédié "déshabille" Ouattara et son régime

Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) a dénoncé, ce jeudi 14 novembre 2019, la mauvaise gestion des affaires publiques du régime Alassane Ouattara. Une remarque qui fera sans doute réagir dans les heures prochaines le pouvoir RHDP.

Henri Konan Bédié critique sévèrement Ouattara " Il n'est pas capable de bonne gouvernance des affaires publiques"

« Le pourvoir a atteint ses limites en matière de gouvernance de la chose publique », a fait remarquer Henri Konan Bédié, à l’occasion de l’ouverture du bureau politique du PDCI-RDA, tenu ce jour au siège du parti sis à Cocody. Une grosse pierre jetée dans le jardin de son ancien allié Alassane Ouattara et son régime qui, on le sait, défendent jalousement le bilan des neuf années passées à la tête de l'État.

Pour Henri Konan Bédié, le RHDP et son président refusent d’admettre la réalité du terrain, qu’il estime désormais être à l’avantage de l’opposition ivoirienne. « Le parti unifié ne mobilise plus et est incapable de bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques », fait-il savoir.

Le parti d’Alassane Ouattara, a indiqué le "sphinx" de Daoukro, est incapable de mener à terme des projets du programme qu’il s’est lui-même assigné. Henri Konan Bédié en veut pour preuve, le projet des 50 000 logements sociaux annoncé en grande pompe puis jeté aux oubliettes. Aussi, n’a-t-il pas manqué de dénoncer l’endettement excessif de la Côte d’Ivoire, dû à l’incapacité du régime en place « d’optimiser les recettes publiques ». Malgré tout, poursuit l'ancien président ivoirien, le pouvoir en place continue à tromper le peuple. Promettant çà et là la construction de nouvelles routes, de nouveaux palais de justice sachant bien que leur mandat prendra fin dans exactement un an, a souligné Bédié.

Outre l'aspect économique, le président du PDCI-RDA a aussi dénoncé "l'instrumentalisation" de l'appareil judiciaire par le régime en place. " Notre démocratie est en danger et nos libertés sont menacées", a-t-il lâché.