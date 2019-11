Charles Blé Goudé, la bouée de sauvetage de Guillaume Soro ?

À sa propre demande, Guillaume Soro a rendu visite à Charles Blé Goudé, le 24 novembre dernier. Le Président du GPS et celui du COJEP, naguère adversaires, ont abreuvé les internautes de photos lors de ces retrouvailles.

Rencontre avec Blé Goudé, une visite réhabilitante pour Guillaume Soro ?

Depuis quelque temps, Guillaume Soro est en rupture de ban avec Alassane Ouattara, son mentor d'alors. Contraint de démissionner de la Présidence de l'Assemblée nationale à cause de son refus d'adhérer au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP unifié, au pouvoir), l'ancien chef des Forces nouvelles (FN, ex-rébellion) a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2020. Aussi, s'est-il lancé à l'assaut de ses compatriotes aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger pour leur expliquer les motivations de ses ambitions présidentielles.

C'est dans cette dynamique que le Président du Comité politique (CP) a rencontré certains de ses aînés, notamment Henri Konan Bédié (PDCI), Bamba Moriféré (RPCI), Pascal Affi N'Guessan, pour ne citer que ceux-là, afin d'expliquer les mécanismes de son éviction de la Présidence du Parlement ivoirien. Le Président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) avait en effet déclaré à Jeune Afrique que Soro est son "protégé". Cependant, dans leur alliance politique, l'un semble être la locomotive et l'autre le wagon. Rien de plus.

Le Député de Ferkessédougou avait également tenté un rapprochement avec son ancien mentor Laurent Gbagbo. Mais le refus du fondateur du Front populaire ivoirien (FPI) de recevoir son ex-filleul est d'ailleurs venu réconforter les pro-Gbagbo dans leur rejet de celui qui a fait une rébellion contre leur pouvoir. Ces derniers estiment que le message de l'ancien patron de l'ex-rébellion ivoirienne n'est lancé qu'à des fins électoralistes.

Les relations entre Guillaume Soro et ses anciens alliés du pouvoir ne sont également pas au beau fixe. En témoignent les escalades verbales entre pro-Ouattara et pro-Soro avec leurs cortèges de licenciements et de débauchages. Avec Générations et peuples solidaires (GPS), l'ancien Président de l'Assemblée nationale entend ratisser large pour se bâtir un électorat en vue du scrutin d'octobre 2020. Mais l'engouement des premiers jours a fait place à un engourdissement.

C'est pourtant dans ce climat que Charles Blé Goudé accepte de recevoir son ancien compagnon de la FESCI, Soro Kigbafori Guillaume. Ces retrouvailles entre le Génie de Kpô et Bogotta sont venues remettre en selle le second cité, qui cherche vraisemblablement une réhabilitation auprès des proches de l'ancien leader des jeunes patriotes.

Lors de cette rencontre, l'on pouvait surtout entendre des voix en off qui appelaient à prendre de nombreuses photos et images, comme s'il s'agissait d'un véritable coup de pub que les deux jeunes leaders ivoiriens étaient en train de mettre en scène. Mais si tel était le cas, à qui pourrait profiter cette publicité ? En tout cas, pas à l'ancien pensionnaire de la prison de Scheveningen qui déclare n'être candidat à rien en 2020.

Notons par ailleurs qu'après la rencontre entre Blé Goudé et Soro, nombreux sont les proches de l'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo qui demandent désormais de tourner la page et de laisser une chance à la réconciliation nationale, l'aspiration des Ivoiriens dans leur grande majorité.