Présidentielle 2020: Voici la décision de Ouattara, Bédié indexé

On en sait un peu plus sur la volonté du chef de l’Etat Alassane Ouattara de se porter candidat ou non à la prochaine élection présidentielle de Côte d’Ivoire.

Présidentielle 2020 : Candidat ou non, voici la décision du président Alassane Ouattara

Samedi 30 novembre 2019, lors du meeting de clôture de la visite d’Etat qu’il a effectuée dans la région du Hambol, le patron de l’exécutif ivoirien a levé un coin du voile sur les conditions de sa candidature lors du prochain scrutin.

« Je veux que tous ceux de ma génération comprennent que notre temps est passé. Donc si eux ils sont candidats, je serai candidat », a-t-il clairement avoué.

Alassane Ouattara, faut-il le rappeler, avait longtemps laissé planer le suspense sur cette décision. En l’avouant ainsi, le président du RHDP, vise sans prétention aucune, le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, 85 ans, à qui il est souvent prêté des ambitions présidentielles en 2020.

«Si on me le demande, je suis un homme de service, un homme qui a suivi une tradition de don de soi », répondait le Sphinx de Daoukro au confrère Le Monde dans une interview publiée en août 2019. La convention censée désigner le candidat du PDCI-RDA, devrait se tenir dans le premier trimestre de 2020.

Et nul doute qu'Henri Konan Bédié sera plébiscité. «Contrairement à moi, Alassane Ouattara n’a pas le droit de se présenter », confiait-il récemment à Jeune Afrique, faisant référence à la Constitution.

Mais le patron du Rassemblement des houphouëtistes, ne l’entend pas de cette oreille. La Constitution de novembre 2016 vient, à en croire le RHDP, remettre tous les compteurs à zéro. «La Constitution me permet de faire deux autres mandats », soutient Alassane Ouattara.

Le contexte politique demeure tendu à onze mois de la prochaine élection présidentielle malgré les assurances du chef de l'Etat. Bon nombre d’observateurs de la vie politique nationale, redoutent une crise similaire à celle qu'a connue la Côte d'Ivoire entre 2010 et 2011.