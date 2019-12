LIDER: Destitution du Président Karamoko, le SG N’Guessan Privat explique

Le secrétaire général de LIDER, N’Guessan Privat, a donné les raisons de la destitution de Lancina Karamoko de la présidence du parti. C’était le 01er décembre 2019 au cours du Bureau politique extraordinaire de LIDER qui a mobilisé plus d’une centaine de militants à la Bibliothèque nationale du Plateau. Ci-dessous, l’intégralité des propos du SG N’Guessan Privat.

LIDER: Le SG N’Guessan Privat donne les vraies raisons de la destitution du Président Karamoko

(…) En ma qualité de Secrétaire Général, vous avez reçus des convocations pour la tenue d’un bureau politique extraordinaire pour débattre d’un seul point à l’ordre du jour sur ‘La vacance de la Présidence du parti pour Incapacité’. Chers membres du bureau politique. C’est avec beaucoup de joie que je vous retrouve ce jour, pour la tenue de notre premier bureau politique extraordinaire. Il est utile de rappeler que depuis l’élection du Président Karamoko à la tête du parti, le 17 mars 2018, plusieurs mesures avaient été prises conformément à nos statuts et règlement intérieur, pour redynamiser le parti.

Comme décidé lors du 1er secrétariat général à l’unanimité, il avait été décidé de notre intégration au RHDP. A ce titre, nous avons organisé un congrès d’adhésion, le 24 novembre 2018 au palais de la culture. LIDER a participé aux travaux du pré-congrès sur toute l’étendue du territoire et pris une part active lors du 1er congrès ordinaire du RHDP, tenu les 25 et 26 janvier 2019 à Abidjan. LIDER est fier d’être aujourd’hui membre du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix.

Toutefois, il est important que nous fassions le point des différentes résolutions et décisions après plus d’un an d’exercice. Au niveau interne (LIDER) *Lors du 1er congrès extraordinaire, la résolution sur la politique générale et le fonctionnement du parti, avait été décidé de la tenue d’un bureau politique extraordinaire pour l’application effective des nouveaux rétablissant: - la commission d’arbitrage et du contrôle financier ; - du comité constitué de 100 adhérents ; - de l’intensification de l’implantation du parti ; - travaille inlassablement à l’unité et au retour de tous les militants.

*Au regard de nos statuts au titre II (organes, structures et fonctionnement du parti), aux Articles 8 ; Article 10 (10.1 / 10.3 et 10.4) ; Article 11 (11.3) ; Article 12 et Article 13. Au niveau du règlement intérieur, à l’Article 25 (25.1/25.2) ; l’Article 26 (26.2/26.4) et l’Article 27. Nous pouvons constater que : - aucune réunion du bureau politique a eu lieu jusqu’à ce jour ; -non mise en place de la commission d’arbitrage et du contrôle financier ; -tenue de 3 réunions du secrétariat général au lieu d’une chaque mois ; -non continuité de l’implantation par la mise en place des structures de base du parti. *Au titre IV (Dispositions financières) Aux Chapitres 1- 2 et 3 ; précisément aux Articles 51, 52, 54,55 et 56 ; nous observons une gestion scabreuse et même mafieuse des fonds par le Président Karamoko.

LIDER: CISSE Mamadou, 1er vice-président et porte-parole, désigné nouveau Président du parti

*Absence du logo dans le logo du RHDP, sa non reconnaissance par la Direction Générale de l’Administration du Territoire et pas de suite sur l’affaire pendante en justice entre le parti et Nathalie Yamb. Au niveau du RHDP Dès les premières nominations, nous sommes nous rendus compte de notre absence au sein du Conseil Politique, du Directoire et de la Direction Exécutive. Nous sommes représentés au Bureau Politique avec 50 membres et au Conseil National avec 100 membres. L’inquiétude s’est accentuée avec la nomination des coordonnateurs régionaux et leurs associés. En dehors du Président Karamoko, aucun cadre encore moins nos élus n’ont été retenus.

A la surprise générale, Karamoko s’est permis de féliciter le Président du RHDP pour sa nomination sans s’interroger sur l’absence de ses plus proches collaborateurs. Enfin, avec la dernière nomination des délégations départementales, communales et sous-préfectorales, nous avons seulement 08 LIDERs qui ont été retenus sur toute l’étendue du territoire. Constat : -non réussite du transfert du patrimoine et des ressources humaines du parti au sein du RHDP. -non participation du président aux grandes activités du RHDP. -non reconnaissance du président par les hautes instances du RHDP. De tout ce qui précède, nous déclarons l’incapacité de résultat du président Karamoko à mener à bien aux destinées du parti.

En vertu de l’article 25.1 qui stipule, je cite : ‹‹en cas de vacance de la présidence, le Bureau Politique se réunit en session extraordinaire, sur saisine du secrétariat général conformément à l’article 11.3 des Statuts et donne mandat au 1er vice-président d’assurer l’intérim jusqu’au prochain Congrès.›› En définitive, nous déclarons Monsieur CISSE Mamadou, 1er vice-président et porte-parole du parti, à assurer l’intérim de Président du parti, à évacuer les affaires courantes et surtout à réussir le transfert des compétences du parti au sein du RHDP. Son intérim court jusqu’au prochain congrès prévu en Octobre 2021.

Fait à Abidjan, le 01er Décembre 2019

Le Secrétaire Général

N’Guessan Attimou Privat