Carte nationale d'identité : Voici la nouvelle date pour l'enrôlement

La date pour l'identification en vue de l'acquisition de la nouvelle carte nationale d'identité est connue. L'Office national de l'état civil et de l'identification de Côte d'Ivoire (ONECI) a donné les deniers détails concernant l'opération d'enrôlement.

La nouvelle carte nationale d'identité, bientôt disponible ?

Le mercredi 22 mai 2019, à l'issue d'un Conseil des ministres, les autorités ivoiriennes annonçaient la dissolution de l'Office national d'identification (ONI). "Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté deux décrets. Le premier décret porte création, organisation et fonctionnement de l'Office national de l'état civil et l'identification. Le second porte dissolution de l'Office national d'identification", avait déclaré Sidi Touré Tiémoko, porte-parole du gouvernement ivoirien.

Le ministre de la Communication et des Médias avait aussi précisé que "ces deux décrets interviennent dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale d'identification et de l'immigration. Ils concourent à accélérer le processus d' opérationnalisation du registre national des personnes physiques".

On se rappelle que le jeudi 31 octobre 2019, Sidiki Diakité, ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, lors de la conférence de presse dénommée "Les rendez-vous du gouvernement", a laissé entendre que "la production de masse de la nouvelle carte nationale d’identité démarrera début janvier 2020". L'ancien préfet d'Abidjan a aussi précisé que la nouvelle carte nationale d'identité sera "moderne, fiable, hautement sécurisée, durable et multifonction".

Si l'on s'en tient à une information publiée par nos confrères de l'Agence ivoirienne de presse (AIP), c'est le mercredi 11 décembre 2019 que démarrera l'identification des populations ivoiriennes pour l'attribution de la nouvelle carte d'identité nationale. Diakalidia Konaté, directeur général de l'ONECI, qui prenait part à un atelier de renforcement de journalistes portant sur le Registre national des personnes physiques (RNPP) à Abidjan, en a fait l'annonce.