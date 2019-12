Deuil: Guillaume Soro livre des secrets sur Charles Diby Koffi

Survenu dans la matinée du samedi 7 décembre 2019, le décès du ministre Charles Diby Koffi, anciennement président du Conseil économique, social et environnemental, continue de susciter des réactions au sein de la classe politique ivoirienne.

L'hommage de Guillaume Soro à Charles Diby Koffi

Guillaume Soro a réagi au décès brutal de Charles Diby Koffi. L'ex-patron du Parlement ivoirien ne tarit pas d'éloges à l’endroit de ce brillant technocrate et ancien grand serviteur de l'État, disparu à l'âge de 62 ans samedi dernier. "Je dois dire que la Côte d’Ivoire doit beaucoup à Charles Diby Koffi ", a témoigné l'ancien Premier ministre ivoirien, dans un message de condoléances, publié sur les réseaux sociaux.

À en croire le président du mouvement Générations et Peuples solidaires (GPS), feu Diby Koffi Charles a été le principal artisan de l'annulation de la dette ivoirienne et de la signature de l'accord PPTE (Pays pauvre très endetté). Lequel accord a permis à l'économie nationale de reprendre un second souffle.

"Aujourd’hui qu’il nous a quittés, ayons la décence et l’humilité de reconnaître que c’est cet homme qui, des nuits voire des années durant, s’est battu pour que notre dette soit annulée et que le pays puisse reprendre un second souffle", interpelle l'ancien chef de la rébellion des Forces nouvelles.

Le ministre Charles Diby Koffi, rappelons-le, a été successivement directeur général du Trésor public, ministre délégué à l'économie, ministre de l'Économie et des Finances, ministre des Affaires étrangères et enfin Président du Conseil économique, social et environnemental. "M. Charles Koffi Diby était un homme profondément humble, presqu'effacé, généreux et serviable", reconnaît Guillaume Soro.

Au niveau politique, Charles Diby Koffi continue de jouir de l'estime des militants du PDCI-RDA dont le Président Henri Konan Bédié a rendu un vibrant hommage posthume à l'illustre disparu. « Le PDCI-RDA et toute la Côte d’Ivoire perdent un modèle de citoyen, à la fois, républicain et militant politique engagé du PDCI-RDA », a confié Henri Konan Bédié.