Une cabale contre Blé Goudé découverte après sa rencontre avec Soro

La visite fraternelle de Guillaume Soro à Charles Blé Goudé, le 24 novembre 2019, a permis de lever le voile sur les relations des deux ex-compagnons lors de la crise postélectorale. Mais certaines opinions sont allées jusqu'à faire des affirmations qui sont en porte-à-faux avec la réalité. Des proches de l'ancien leader de la galaxie patriotique ont tenu à apporter un démenti formel.

Crise postélectorale : Soro n'a pas aidé Blé Goudé à échapper aux FRCI

A en croire des révélations de Jeune Afrique, Charles Blé Goudé avait lancé un SOS à Guillaume Soro pour lui permettre de se mettre à couvert. Ce dernier lui avait conseillé de se mettre sous la protection du président burkinabè d’alors, Blaise Compaoré. Mais l’ancien chef des jeunes patriotes a préféré s’exiler au Ghana. N’empêche qu’il recevait des soutiens financiers de son ancien compagnon de la FESCI.

Ces révélations ont cependant inspiré d’autres personnes qui n’ont pas hésité à ajouter leur grain de sel, en créant toute une fiction autour des relations secrètes entre Blé Goudé et Guillaume Soro. « J’étais en contact avec Soro Kigbafori Guillaume. C’est lui qui m’a permis de pouvoir m’enfuir. Au fur et à mesure que ses soldats descendaient sur Abidjan, il me donnait leurs positions », ont-elles déclaré.

S’inscrivant en faux, le Mouvement national Charles Blé Goudé (MNCBG) a produit un communiqué dans lequel il dénonce une cabale contre le Président du Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (COJEP). « Il est clair que les objectifs visés par les auteurs d'une telle machination sont ailleurs », a déclaré, le communiqué. Avant d’exiger des preuves de leurs affirmations.