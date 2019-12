UEFA Champions League : L'affiche complète des 8e de finales

Le tirage au sort des 8e de finale de l'UEFA Champions League s'est déroulé ce lundi 16 décembre, au siège de l'UEFA en Suisse. Ces rencontres à élimination directe s'annoncent palpitantes eu égard à la configuration des oppositions.

Champions league, Chelsea vs Bayern, une finale avant la lettre ?

À Nyon, dans la mi-journée de ce lundi, s'est déroulée la cérémonie du tirage au sort des huitièmes de finale de l'UEFA Champions League. Si le Paris Saint-Germain (PSG, champion français) a pu éviter un gros morceau européen en héritant du Borussia Dortmund, ce n'est pas le cas pour son compatriote Lyon, qui aura fort à faire face à la Juventus de Cristiano Ronaldo.

Le Real Madrid en découdra avec le vice-champion anglais Manchester City. L'autre club de la capitale espagnole, Atlético Madrid, tentera de faire tomber le Champion en titre, Liverpool de Sadio Mané. Ce second tour de la prestigieuse compétition européenne a également à l'affiche un remake de la finale 2012, un certain Chelsea contre Bayern Munich. Le FC Barcelone de Lionel Messi en découdra avec le club italien de Naples. Quant à Tottenham de Jose Mourinho, la confrontation avec Leipzig lui permettra de mieux jauger de la forme de sa nouvelle équipe.

À noter que ces rencontres auront lieu les 18, 19 février 2020 et 25 et 26 février pour les matchs aller; et les 10 et 11 mars et 17 et 18 pour les matchs retour

L'affiche des rencontres des 8e de finale

Borussia Dortmund - PSG

Real Madrid - Manchester City

Atalanta Bergame - FC Valence

Atlético Madrid - Liverpool

Chelsea - Bayern Munich

Lyon - Juventus Turin

Tottenham - Leipzig



Naples - FC Barcelone