Avant son retour à Abidjan, ce que Soro demande aux Ivoiriens

Belle technique de Guillaume Soro et ses proches d'appâter les citoyens ivoiriens en leur proposant des emplois, et ce, bien avant leur prise de pouvoir. Le GPS vient pour ce faire de lancer un recrutement par le dépôt de CV de tout intéressé.

Avant sa prise de pouvoir, Guillaume Soro recrute déjà ses cadres

Candidat annoncé à l'élection présidentielle de 2020, Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire, le 22 décembre 2019, après six mois d'exil en Europe. Mais pour ce retour au bercail, l'ancien Président de l'Assemblée nationale n'entend laisser aucun répit à ses potentiels adversaires dans la course à la succession d'Alassane Ouattara à la Magistrature suprême. Il annonce d'ores et déjà un corps à corps avec les populations ivoiriennes sur toute l'étendue du territoire national.

Après avoir lancé les adhésions en ligne, Générations et peuples solidaires (GPS) a une tout autre approche pour recruter au sein des forces vives de la Nation des personnalités présentant divers profils afin d'en faire des cadres de ce mouvement citoyen présidé par Guillaume Soro.

Ainsi, dans un communiqué dont copie nous est parvenu, MEMEL Gbery, membre du Comité d’Orientation et de Coordination du GPS, a-t-il, à cet effet, lancé un « recrutement national » dans lequel tout citoyen a sa place. « Magistrature, Diplomatie, Corps préfectoral », toute personnalité présentant ce profil et étant à la retraite est appelée à déposer son Curriculum Vitae (CV) sur un numéro à lui indiqué.

Idem pour les personnes encore en activité dans le domaine de l'enseignement, l'administration publique, le corps médical, le secteur privé. « Rejoignez-nous et contribuez, par votre expertise, votre expérience, à l’édification de la société nouvelle que prône GPS », tel est l'appel lancé par les lieutenants de Guillaume Soro à toutes personnes intéressées par son recrutement. Quoique leur parti n'a pas encore remporté le scrutin présidentiel.

Notons que pour le retour de Soro Kigbafori Guillaume en Côte d'Ivoire, les Soroïstes sont totalement mobilisés pour réserver un accueil triomphal à leur leader. La tension entre pro-Ouattara et pro-Soro pourrait également baisser dans la mesure où Alassane Ouattara, président du RHDP unifié, a appelé ses proches à ne plus lancer des piques à son ancien Premier ministre.