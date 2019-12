Des chefs traditionnels parlent à Guillaume Soro avant son retour

Sauf changement de dernière minute, Guillaume Soro rentre à Abidjan le dimanche 22 décembre 2019. L'ancien président de l'Assemblée nationale, candidat à la présidentielle de 2020, sorti du pays depuis six mois, annonce son retour sur les bords de la lagune Ebrié pour lancer sa campagne présidentielle. A quelques jours de l'arrivée du député de Ferké, les chefs traditionnels de Katiola ont adressé un message au président de Générations et peuples solidaires (GPS).

Guillaume Soro-chefs traditionnels de Katiola, que se passe-t-il ?

Cela fait un semestre que Guillaume Soro s'est envolé pour l'hexagone. Le député de Ferké (nord de la Côte d'Ivoire) a annoncé son retour pour le dimanche 22 décembre 2019. Selon des informations fournies par Alain Lobognon, l'un de ses proches, le candidat de Générations et peuples solidaires (GPS) à la présidentielle d'octobre 2020, une fois à Abidjan, lancera sa campagne.

Il a même déjà une idée de la personne qui pilotera ladite campagne. Selon La Lettre du continent, l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne aurait porté son choix sur l'avocate et ex-ministre de la Communication, Affoussiata Bamba Lamine. Il faut savoir que les soroïstes se mobilisent actuellement pour accueillir leur mentor à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan le dimanche.

La ferveur est tellement montée que les chefs traditionnels de Katiola sont entrés dans la danse. À travers une note publiée sur la page Facebook de Guillaume Soro, ces autorités expriment leur joie par rapport au retour de leur "fils". "C’est son plein droit de revenir au bercail pour apporter sa pierre au développement de la Côte d’Ivoire", ont-ils souligné.

Les chefs traditionnels de Katiola, par la voix de leur président Waogninlin Ouattara, exhortent Guillaume Soro à "s'impliquer davantage dans les actions de paix dans son pays" et à s'inscrire de plus belle dans le pardon, de cohésion, d’harmonie et de réconciliation à l'orée de la présidentielle de 2020.