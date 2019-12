Traqués tous 2 par le pouvoir Ouattara, Nathalie Yamb assomme Soro

Nathalie Yamb et Guillaume Soro ont tous deux été éjectés de la Côte d'Ivoire par les autorités. Mais au lieu d'unir leurs forces pour combattre le pouvoir Ouattara, les deux opposants ivoiriens s'attaquent l'un à l'autre.

Nathalie Yamb à Guillaume Soro : « Le goumin n’est pas bien »

Nathalie Yamb a été expulsée, le 2 décembre 2019, par les autorités ivoiriennes pour "activités contraires à l'intérêt national". N'empêche que la Conseillère exécutive de Mamadou Koulibaly, candidat déclaré à la présidentielle de 2020, retranchée dans des capitales européennes (Zürich, Moscou puis Paris), ne cesse de lancer des piques au régime d'Alassane Ouattara.

Cette affaire ne s'est pas encore bien éteinte dans l'esprit des observateurs du paysage politique ivoirien que trois semaines plus tard, une autre encore plus épicée vient de surgir sur les rives de la lagune Ébrié. Guillaume Soro a en effet été empêché de rentrer en Côte d'Ivoire, le 23 décembre dernier, par le pouvoir Ouattara.

Le dispositif sécuritaire mis en place de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny à sa résidence de Marcory Résidentielle à Abidjan a contraint l'ex-Président de l'Assemblée nationale ivoirienne à dérouter son avion vers Accra. Les autorités judiciaires de Côte d'Ivoire ont par ailleurs émis un mandat international contre le Président de Générations et peuples solidaires (GPS) pour "tentative d'atteinte à la sûreté de l'État et détournement de deniers publics".

Nathalie Yamb et Guillaume Soro, deux acteurs politiques ivoiriens, se trouvent donc en dehors de la Côte d'Ivoire à dix mois de l'élection présidentielle de 2020 à laquelle leurs partis respectifs, Lider et GPS, sont engagés. Mais ce n'est pas toujours que « l'ennemi de mon ennemi est mon ami ». Et la dame de Sotchi vient d'en faire la parfaite illustration sur les réseaux sociaux.

Se moquant de Soro qui s'est comparé au général de Gaulle lors de son interview au JDD, la militante panafricaine a tweeté : « Après s’être rêvé en Macron, le v’là qui se prend pour le général de Gaulle. Le goumin n’est pas bien. »

La réplique des Soroïstes ne s'est pas fait attendre, car le Pr Franklin Nyamsi a aussitôt répondu à sa compatriote camerounaise : « Votre obsession pour Soro Guillaume est légendaire. Consacrez-vous un peu à l’excellente campagne du Lider et songez à remplir au moins 2 cabines téléphoniques aux prochaines élections ! »