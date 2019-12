Un proche de Soro publie des "mails de 3 espions de Ouattara"

Dans la bataille qui l'oppose à son ancien mentor, Alassane Ouattara, Guillaume Soro entend utiliser les grands moyens pour faire mordre la poussière à son nouvel adversaire. Le président de Générations et peuples solidaires (GPS) et ses conseillers peaufinent des stratégies et se préparent à affronter le chef de l'Etat. Il pourrait avoir de grosses surprises.

Que réserve Guillaume Soro à Alassane Ouattara ?

Qui de Guillaume Soro et d' Alassane Ouattara l'emportera dans cette grise ouverte entre les deux hommes. Le député de Ferké, qui a énormément contribué à l'accession de l'actuel président ivoirien au pouvoir, est traqué par les autorités ivoiriennes. En effet, le gouvernement n'a pas hésité à lancer un mandat d'arrêt international contre le chef de file des soroistes à qui il est reproché d'avoir voulu renverser le régime de Ouattara. Le pouvoir l'accuse également d'avoir détourné des deniers publics. Ainsi, depuis le lundi 23 décembre 2019, l'ex-chef rebelle est-il devenu l'ennemi de la République.

Depuis la France où il s'est retranché, Guillaume Soro a annoncé qu'il mènera la résistance à l'image du général De Gaulle. Mardi 31 décembre, l'un de ses conseillers, Franklin Nyamsi a publié sur son compte Facebook "quelques mails échangés entre le président Guillaume Soro et les 3 espions de Ouattara". Selon lui, il s'agit de mails échangés entre son leader et l'agent double Olivier Bazin dit Bazol.

Guillaume Soro, faut-il le rappeler, a décidé de s'adresser à la Nation ivoirienne le mardi 31 décembre à 20 heures. C'est d'ailleurs en ce même moment qu'Alassane Ouattara livre son message de présentations de vœux. "Je vais déblayer le chemin. Le discours du leader Soro passera dans vos cœurs ce soir comme le sang oxygéné arrive dans nos organes vitaux ! Comme le renouvellement de la Vie elle-même même ! Vous ne vous laisserez plus jamais bercer par les histoires à dormir debout de Dramane ! ", a écrit Franklin Nyamsi sur son compte Twitter.