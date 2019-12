Un Commissaire de police, frère cadet de Soro, porté-disparu

La foudre qui s'abat sur les hommes de Guillaume Soro ces derniers temps n'épargne nullement pas sa famille biologique. Ses frères cadets, dont un Commissaire de police, sont porté disparus.

Mais où est passé le Commissaire Soro Porlo Rigobert, frère de Soro ?

23 décembre 2019, le jet privé qui transportait Guillaume Soro en Côte d'Ivoire n'a pu atterrir à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan à cause, non seulement d'un changement de dernière minute du plan de vol, mais aussi d'un déploiement impressionnant des forces de police autour de la résidence de l'ancien Président de l'Assemblée nationale. Outre le mandat d'arrêt international qui vise le chef de file des Soroïstes, plusieurs de ses proches ont également été arrêtés, dont Alain Lobognon, Mamadou Soro Kanigui, et surtout son frère cadet Simon Soro.

Le dissident du camp présidentiel croyait que la répression contre ses proches allait s'arrêter au Président de l'ONG la Vie. Que Nenni ! Il vient en effet d'apprendre que son autre frère cadet, Commissaire de police de son état, est également introuvable depuis deux jours.

Sur son compte Twitter, le Président de Générations et peuples solidaires (GPS) a lancé l'alerte : « 48 heures que je n’ai plus de nouvelles de mon jeune frère Soro Porlo Rigobert, pourtant commissaire de police. » Puis, il adresse ses encouragements à son cadet : « Quoiqu’il puisse t’arriver jeune frère tiens bon." Avant de s'imputer la responsabilité de ce qui arrive aux siens : "Je sais que c’est à cause de moi que deux de mes jeunes frères (Simon et Rigobert) sont aux arrêts. »

Moussa Touré, Conseiller en Communication de l'ancien chef du Parlement a également évoqué cette disparition : « Le Commissaire de Police SORO Rigobert, frère cadet de S uillaume, est porté disparu depuis qu'il a été conduit à la DST, la police secrète d'Alassane Ouattara. » Rappelant au passage, le passé tumultueux du Président Ouattara. « Quand ADO était pourchassé, sa mère, ses frères et ses sœurs, ses oncles vaquaient librement à leurs occupations », a-t-il déploré.