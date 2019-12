Tension sociopolitique inquiétante, Asalfo prie pour la Côte d'Ivoire

Traoré Salif dit Asalfo n'est pas du tout rassuré de ce qui pourrait advenir en Côte d'Ivoire les prochains jours. Le tout nouveau Conseiller économique et social a donc lancé un appel à ses compatriotes pour promouvoir la paix.

Les vœux d'Asalfo pour la Côte d'Ivoire en 2020

Alors que les Ivoiriens attendaient l'émergence à l'horizon 2020, c'est plutôt une psychose généralisée qui leur est servie par les hommes politiques. Les mandats d'arrêts lancés contre des leaders politiques, des armes de guerre découvertes dans des domiciles, la réconciliation qui est totalement en berne à dix mois de l'élection présidentielle de 2020 sont autant d'indices qui donnent de s'inquiéter de la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire.

En ce jour de la Saint-Sylvestre, le Président de la République, Alassane Ouattara, le Président du PDCI, Henri Konan Bédié, et le Président de GPS, Guillaume Soro, seront, chacun pour sa part, face aux Ivoiriens, ce mardi 31 décembre 2019, pour lancer leurs messages. La concomitance de cette prise de parole, qui s'apparente à une défiance, n'augure également pas d'un climat politique apaisé à l'orée de cette nouvelle décennie.

Aussi, après avoir fait l'UE Magic Tour pour prêcher la paix aux populations, Traoré Salif dit Asalfo espère en de lendemain meilleur pour la Côte d'Ivoire. En cette fin d'année, le leader du groupe Zouglou Magic System a donc fait une publication sur les réseaux sociaux, dans laquelle il appelle à la fraternité, à l'union et à la solidarité pour une Côte d'Ivoire de paix et d'amour en 2020.

"Dernière photo de l’année avec une jeunesse dont le regard est tourné vers l’avenir. La #Civ doit demeurer un havre de paix afin que ses fils et filles continuent de la bâtir dans l’union, la fraternité et la solidarité. Paix et Amour en 2020. Dieu bénisse la Côte d’Ivoire", a-t-il tweeté. Seulement, espère-t-il, que ce message sera bien entendu par les Ivoiriens pour éviter que le pays retombe dans les travers du passé.