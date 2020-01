Les commerçants de la Riviera-palmeraie sinistrés, lancent un SOS

La désolation continue d’animer les commerçants de la Riviera-palmeraie après l’incendie du marché du quartier qui a entrainé d’énormes pertes matérielles et financiéres.

Incendie du marché de la Riviera-palmeraie: Les commerçants appellent à l’aide

L’année 2019 s’est achevé amèrement pour les commerçants et commerçantes de la Riviera-palmeraie. En effet, dans la nuit du dimanche 29 au lundi 30 décembre, le marché qui abritait le fruit de leur dur labeur, est parti en fumée, causant ainsi d’importants dégâts de tous ordres. L’incendie du marché de la Riviera-palmeraie intervient après les incendies des marchés des communes d’Abobo, de Bouaké, d’Agboville et et autres.

Actuellement désemparés et ne sachant plus à quel saint se vouer, les commerçants ont lancé un appel à l’endroit des autorités compétentes afin de leur venir en aide pour bâtir le plus rapidement possible un marché répondant aux normes pour leur permettre de reprendre leurs activités. Par les voix de leurs différents représentants que sont Mme Koulou Louise, Présidente de la Coopérative du marché de la palmeraie (COOFEPALM), et de Dembelé Mohamed, Président de l’Union des Commerçants de Côte d’Ivoire en abrégée UC-CI, les sinistrés ont lancé un sos, jeudi 08 janvier 2020.

« La désolation est grande. Nous avons choisi le commerce comme activité pour subvenir aux besoins de nos familles. Aujourd’hui, nous avons tout perdu. Je voudrais ainsi lancer le cri de coeur de plus de 2000 commerçants sinistrés », a déclaré Mme Koulou. Pour Dembelé Mohamed, ces situations d’incendies répétées dans les marchés, doivent interpeller tout le monde : consommateurs et commerçants.

Surtout qu’il parait nécessaire que ces incendies de marchés cessent; et cela, pour de bon. Même s’il fait savoir que l’Union des Commerçants de Côte d’Ivoire, a entrepris, en accord avec la COOFEPALM, des travaux de remise en état du marché qui était dans un état de désolation, le Président de l’UC-CI lance un appel à l’aide.

«Aussi voudrions-nous profiter de cette lucarne pour porter à l’endroit de l’Etat et du premier magistrat de la commune de Cocody le cri de cœur de ces commerçants qui sont aujourd’hui sans moyens financiers eu égard à la destruction totale de leurs marchandises. Nous sollicitons donc de l’Etat, aide et assistance pour ces braves commerçants du marché de la Riviera-palmeraie », dira-t-il.