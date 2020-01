Ce qui s'est passé en prison avec Simon, le frère américain de Soro

Simon Soro, frère cadet de Guillaume Soro, détenu à la prison d’Adzopé, a reçu la visite mardi 14 janvier 2020, de Mme Erin Tyler, vice consul des Etats-Unis d’Amérique.

Les USA dépêchent un émissaire au chevet de Simon Soro

Simon Soro, frère cadet de l’ancien chef du Parlement ivoirien, est un citoyen américain. Transféré le vendredi dernier à la Maison d’arrêt et de correction d’Adzopé, le président de l’ONG La vie a reçu dans l’après midi du mardi 14 janvier la visite de Mme Erin Tyler, vice consul des Etats-Unis d’ Amérique. L’officielle américaine était accompagnée pour la circonstance de Mme Marie Brou.

Au cours de cette visite qui a duré 1 h 30, l’autorité américaine s'est assurée "de la présence effective de leur citoyen, de sa condition de détention" mais aussi lui a fait signer une autorisation parentale relativement au renouvellement du passeport de l’un de ses enfants.

Étaient présents à cette occasion, MM. le substitut résident près la section du Tribunal d’Adzopé, l’Adjoint au Commandant de compagnie d’Adzopé, le Commandant de la brigade d’Adzopé et M. le commissaire de police d’Adzopé ainsi que le régisseur de la Maison d’Arrêt et de Correction d’Adzopé (MACA).

Interpellé le lundi 23 décembre 2019 en même temps que plusieurs autres cadres du mouvement Générations et Peuples Solidaires (GPS) de son ainé Guillaume Kigbafory Soro, Simon Soro est accusé, au même titre que les députés Alain Lobognon, Soro Kanigui, de trouble à l’ordre public, atteinte à l’autorité de l’Etat et de divulgation de fausses nouvelles.

Quant à Guillaume Soro, candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle ivoirienne, il fait l’objet d’un mandat d’arrêt international pour présomption d’atteinte à la sûreté de l’Etat et de détournement de deniers publics.

La procédure engagée contre l'ancien chef rebelle et ses proches, est perçue par bon nombre d'observateurs nationaux et internationaux comme une "machination'' du régime Ouattara visant à écarter de la course un prétendant serieux au prochain scrutin présidentiel.