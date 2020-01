Assemblée nationale: Lourde décision contre les députés pro-Soro

Le bureau de l'Assemblée nationale a levé ce lundi 20 janvier 2020 l'immunité des députés proches de Guillaume Soro, récemment arrêtés et placés sous mandat de dépôt dans le cadre de l'affaire de la tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire.

L'Assemblée nationale lâche Guillaume Soro, Alain Lobognon, Kanigui et les autres

Le bureau de l'Assemblée nationale a donné son accord pour la levée de l'immunité parlementaire des cinq députés proches du président du mouvement Générations et Peuples solidaires (GPS), arrêtés le lundi 23 décembre 2019, date du retour manqué de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Avec cette mesure, Alain Lobognon, Soro Kanigui, Soumahoro Kando, Yao Soumaïla et Loukimane Camara arrêtés puis placés sous mandat de dépôt, pourront désormais faire face à la justice conformément aux lois en vigueur en Côte d'Ivoire.

Déjà le lundi 23 décembre 2019, Amadou Soumahoro, président de l'Assemblée nationale, informait qu'il avait été saisi par Adou Richard, procureur de la République, de l'ouverture d'une information judiciaire contre des collègues parlementaires pour "atteinte à la sureté de l'État et détournement de deniers publics".

«Vu la gravité des faits, et en raison de la flagrance de ceux-ci, une réunion d’urgence du Bureau de l’Assemblée nationale, s’est tenue et a pris acte de cette information qui ne saurait laisser indifférente, l’institution parlementaire », indiquait le député de Séguela, ajoutant que l'Assemblée nationale s'élève «contre toute tentative subversive à un moment où nos populations voudraient en toute quiétude, préparer les festivités de fin d’année et aborder l’année 2020 dans la plus grande sérénité".

Ces députés, membres de la galaxie soroïste, faut-il le rappeler, sont poursuivis pour divulgation de fausses nouvelles et tentative de trouble à l'ordre public. Quant à Guillaume Soro, leur mentor, également député, il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire, de détournement de deniers publics, recel et blanchiment d'argent.