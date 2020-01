Mondial 2022: Voici les adversaires des Eléphants de Côte d'Ivoire

Le tirage au sort des Éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 qui se disputera au Qatar, a eu lieu ce mardi 21 janvier 2020. Les Eléphants connaissent donc leurs adversaires.

Les 10 poules des éliminatoires du Mondial 2022 sont connues: Les Eléphants connaissent leurs adversaires

La Confédération africaine de football (Caf) a procédé ce 21 janvier au Caire en Egype au tirage au sort du premier tour des Éliminatoires de la Coupe du monde 2022 qui aura lieu au Qatar. Et l'on connait désormais les adversaires des Eléphants de Côte d'Ivoire. Logés dans la poule D, les protégés de Kamara Ibrahim devront en découdre avec les Lions indomptables du Cameroun, le Mozambique et le Malawi.

Même si les deux dernières nations citées sont présentées comme des équipes très abordables pour Serge Aurier et ses partenaires, force est de reconnaître que la tâche ne sera pas de tout repos pour nos pachydermes d'autant plus que seul le leader de poule au bout des 6 journées (3 journées en aller et 3 en retour) sera qualifié pour le prochain tour.

Ce sont au total 10 poules de 4 équipes qui ont été tirées au sort ce mardi. Le vainqueur de chacun des dix groupes sera qualifié pour un ultime tour, en forme de barrages aller/retour. Les cinq vainqueurs de ces barrages prévus entre le 8 et le 16 novembre 2021, disputeront le Mondial 2022 au Qatar.

Les 10 poules des Eliminatoires du Mondial 2022.

Groupe A : Algérie, Burkina Faso, Niger, Djibouti

Groupe B : Tunisie, Zambie, Mauritanie, Guinée équatoriale

Groupe C : Nigeria, Cap Vert, Centrafrique, Liberia

Groupe D : Cameroun, Côte d'Ivoire, Mozambique, Malawi

Groupe E : Mali, Ouganda, Kenya, Rwanda

Groupe F : Egypte, Gabon, Libye, Angola

Groupe G : Ghana, Afrique du sud, Zimbabwe, Ethiopie

Groupe H : Sénégal, Congo, Namibie, Togo

Groupe I : Maroc, Guinée, Guinée-Bissau, Soudan

Groupe J : RDC, Bénin, Madagascar, Tanzanie

Notons que la CAF a par ailleurs modifié le calendrier de la phase de groupes des éliminatoires. La Coupe d’Afrique des nations 2021 au Cameroun ayant été avancée de cinq mois, les qualifications pour la Coupe du monde 2022 ont, elles, en partie été repoussées.

Calendrier des phases de poules des Éliminatoires du Mondial 2022 Afrique

Journée 1 : 9 au 11 octobre 2020

Journée 2 : 13 au 15 novembre 2020

Journées 3 et 4 : 22 au 30 mars 2021

Journée 5 : 3 au 5 septembre 2021

Journée 6 : 9 au 11 octobre 2021