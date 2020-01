Charles Diby Koffi: Voici les nouvelles dispositions sur ses obsèques

Le Comité d'organisation des obsèques de Charles Diby Koffi, ancien président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, décédé le 7 décembre 2019, a fait des précisions sur les dispositions pratiques prises pour la réussite des funérailles de l’ancien ministre.

Le PCO des obsèques de Charles Diby Koffi fait des précisions

Charles Diby Koffi, ancien ministre de l'Économie et des Finances, est décédé le 7 décembre 2019, dans sa 62e année. Le désormais ex-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, devrait être inhumé le samedi 29 février 2020 à Pacouabo, dans le département de Bouaflé. Pour une meilleure organisation de ses obsèques, Emmanuel Kalou, le Président du Comité d'organisation (PCO), a indiqué que nul se sera exclu à ces funérailles.

"Le président Diby était pour l’union des filles et fils de la Marahoué. Au plan national, le président Charles Diby Koffi était pour l’union des fils et filles du pays. C’est la raison pour laquelle, pour rester fidèle à sa mémoire et à sa vision, nous avons convenu que ses obsèques n’excluent absolument personne », a indiqué M. Kalou. Qui ajoute que tous ceux qui effectueront le déplacement pour prendre part aux obsèques de l’illustre disparu seront les bienvenus.

Militant du PDCI, Charles Diby Koffi est resté aux côtés du Président Alassane Ouattara dans la guéguerre qui oppose Henri Konan Bédié, le président de son parti, au RHDP. A l’annonce de son décès, il avait reçu les hommages tant du PDCI-RDA que du RHDP. Sa dépouille mortelle est attendue le jeudi 27 février 2020 à Bouaflé avant son inhumation, le samedi 29 à Pacouabo, son village natal.

Ci-dessous le programme des obsèques de Charles Diby Koffi

(Voici juste les grandes étapes)

Lundi 24 /02/20: grande veillée de prière à IVOSEP

Mardi 25/02/20: Levée du corps + Messe

Mercredi 26/02/20: Hommage au domicile du défunt

Jeudi 27/02/20: Transfert du corps à Bouaflé-Aka N'guessankro- Pakouabo

- Vendredi 28/02/20: Retour du corps au stade de Bouaflé + Hommage + Prière+ Veillée au stade de Bouaflé

Samedi 29/02/20: Dons + Messe de requiem+ Hommage militaire+ Enterrement à Pakouabo + déjeuner

Dimanche 01/03/20: Messe de prière à l'église Catholique de Bouaflé

L'État rendra un hommage national à la dimension de ce grand serviteur de la nation.