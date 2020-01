Cédric Marchand, Ali Kader et Euphrasie Yao distingués par le Recor

Et c' est reparti pour la consécration et la célébration du travail, du mérite et de l'excellence par le Réseau des Communicateurs pour la République (Recor), qui célébrera sa 8è édition des prix d' excellence et d' encouragement le Samedi 22 Février 2020 à Azalaï hôtel de Marcory.

Le jury composé de plusieurs personnalités de haut niveau du monde des médias et de deux juristes, vient de dévoiler la liste des nominés pour cette année. Il s'agit notamment de Monsieur Cédric Marchand, DG de BESIX. Installée depuis 2017 en Côte d' Ivoire, cette société accompagne notre pays dans l'investissement et la construction de la plus grande usine de traitement et d'alimentation en eau potable de l'Afrique de l'ouest, située dans la région de la Mé.

Cette usine devrait permettre à terme de resorber le déficit criard en eau potable dans notre pays. M. Marchand recevra le grand Prix Recor de la Meilleure entreprise de BTP pour l'émergence.

Pour son leadership, son combat pour l'autonomisation des femmes avec en toile de fond leur formation continue en compétences de tous genres, Madame la Ministre Euphrasie Kouassi Yao, Coordonnatrice du Compendium des compétences feminines, recevra le Prix Recor du Meilleur leadership Féminin en Côte d'Ivoire.

Maire de la commune de M'Bengué, Coulibaly Ali Kader recevra le Prix Recor du Meilleur Maire des villes de l'interieur et Municipalités pour l' émergence. L'homme aura réussi une transformation structurelle, dans tous les secteurs de développement, de la commune de M' Bengué, en y construisant plus de 80 écoles primaires, 4 collèges de proximité,11 châteaux d'eau HVA, et faire passer les dispensaires de la commune de 6 à 25. Le tout couronné par un appui aux jeunes et à plus de 100 associations de femmes de sa cité.

D'autres lauréats de qualité, qui ont fait preuve de travail et d'abnegation durant l'année écoulée, recevront également des prix. Citons entre autres, le DG de l'Oser, Baffa Koné, pour avoir remis la maison sur les rails; le DG de l'entreprise Glovo; le DG de Royal Air Maroc; M. N' Dri lucien, Producteur culturel; et le vice-Président de l' Assemblée nationale, député de Marcory, IDI Traoré.

Pour le Président Paul-César Ehouman, cette année 2020 considérée comme l'année de la mâturité pour le Recor, permettra aux lauréats d'exposer leurs savoir-faire dans leurs domaines d'activité respectifs.