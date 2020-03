Alassane Ouattara interdit à ses ministres de sortir du pays

Alassane Ouattara ne veut pas entendre parler du voyage à l'étranger de l'un de ses ministres. Le président ivoirien vient de prendre une mesure interdisant les membres du gouvernement à sortir du pays jusqu'au vendredi 6 mars. Quelles sont les raisons d'une telle disposition ?

Alassane Ouattara dit non à des voyages ministériels à l'extérieur

L'information est livrée à travers un communiqué émanant d'Atté Eliane Bimanagbo, secrétaire général du gouvernement. La note fait savoir que "tous les déplacements des membres du gouvernement en dehors du territoire national sont suspendus jusqu’au vendredi 6 mars 2020 inclus". Les raisons évoquées pour justifier cette mesure est la tenue de la "réunion en congrès du Parlement, qui se tiendra à Yamoussoukro le jeudi 5 mars 2020, à la demande de Son Excellence Monsieur le président de la République". Le secrétaire du gouvernement précise que conformément aux instructions d' Alassane Ouattara, il est demandé aux ministres de "bien vouloir prendre les dispositions nécessaires en vue de prendre effectivement" part à la rencontre. Par ailleurs, le secrétaire général du gouvernement insiste pour dire qu' Alassane Ouattara "attache du prix au strict respect de ces instructions".

Les ministres ivoiriens sont attendus à Yamoussoukro dans l'après-midi du mercredi mars 2020. La note indique que "les mesures sont prises en vue de l’accueil des délégations ministérielles". Cette décision d' Alassane Ouattara intervient au moment où la situation socio-politique est marquée par une vive tension entre le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) et le camp des soroistes. En effet, des proches de Guillaume Soro sont détenus depuis le lundi 23 décembre 2019. Ces soroistes, au départ accusés pour incitations à troubles à l'ordre public et à la déstabilisation, sont désormais poursuivis pour diffusion de fausses nouvelles. C'est ce qui est ressorti de l'audition du mardi 25 février 2020 par le doyen des juges, Victor Coulibaly.