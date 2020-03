Titrologie du 5 mars 2020 : Congrès, "Sécurité maximale pour Ouattara"

La titrologie de ce 5 mars 2020 fait un large échos du discours qu' Alassane Ouattara fera devant le Congrès, ce jeudi, à Yamoussoukro. L'imminent remaniement ministériel retient également l'attention des lecteurs des journaux ivoiriens.

Titrologie, des ministres quittent le gouvernement Gon

L'actualité ivoirienne est de plus en plus fournie et très croustillante à sept mois de l'élection présidentielle de 2020. Alassane Ouattara, eu égard à la tension perceptible d'en l'air, fera une importante adresse à la Nation, ce jeudi 5 mars 2020 devant les deux Chambres du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) réunies.

"Ouattara fait bouger les lignes", titre Le Jour Plus. "Des bouleversements politiques majeurs ?" s'interroge Le Matin. "4 grandes décisions arrêtées hier", croit savoir L'Inter, qui fait référence au Conseil des ministres tenu la veille. "Ouattara donne une leçon de démocratie à l'opposition", indique L'Essor ivoirien.

Pour cette importante rencontre entre le Président de la République et les représentants du peuple, des dispositions sécuritaires idoines ont été prises. "Sécurité maximale pour Ouattara", croit savoir Ivoire Soir, avant d'ajouter : "L'autoroute du nord bouclée par la gendarmerie."

Le ministre Maurice "Bandaman nommé ambassadeur de Côte d'Ivoire en France", révèle L'Essor ivoirien. Cette nomination annonce en filigrane le remaniement ministériel à venir. "Voici les ministres qui s'en vont", croit savoir Le Sursaut. Soir Info, évoque "Des zones d'ombres après la sortie du DirCab du ministre" à propos de la fraude dans les concours de la fonction publique.

"Ouattara accorde un siège au PDCI à la CEI", plaque à sa Une Notre Voie. Et L'Expression de confirmer cette information en titrant : "Le PDCI rejoint la CEI." Générations nouvelles rétorque cependant que "Malgré l'entrée du PDCI, Ouattara contrôle toujours la CEI." Le journal proche de Guillaume Soro dénonce : "GPS: le chantage du RHDP continue", évoquant ainsi l'rrestation des cadres de son mouvement politique. Mais pour Dah Sansan, qui réagit sur L'Expression, "Le GPS de Guillaume Soro ne repose sur rien."

Le volet judiciaire est traité par Le Temps, qui reprend des propos de Me N'Dry Claver, avocat des journalistes ivoiriens emprisonnés : "L'article 99 de la loi sur la presse a été violé." Et l'avocat d'enfoncer le clou en déclarant sur L'Inter : "L'injustice est trop et insupportable." Le Quotidien d'Abidjan, parle de l'évolution du procès de Laurent Gbagbo à La Haye. "Les avocats de Gbagbo remportent une autre victoire contre Bensouda", croit savoir le tabloïd.

Le volet sportif traité par Super Sport fait un large échos sur la nomination du nouvel entraineur des Eléphants ivoiriens. "Sidy dit pourquoi il a choisi Beaumelle", titre le journal, avant de recueillir l'avis des citoyens ivoiriens. "Les sportifs ivoiriens se prononcent", conclut le tabloïd sportif.