La Haye : Charles Blé Goudé menacé de Coronavirus avec ses visites ?

En raison de l'épidémie du Coronavirus qui fait rage à travers le monde, des personnes infectées, des villes et même un pays entier (Italie) sont en quarantaine pour éviter la propagation de cette maladie virale. Et pourtant, Charles Blé Goudé, en liberté sous conditions à La Haye, continue de recevoir de nombreuses visites. L'ancien leader des jeunes patriotes pourrait-il être menacé de contagion ?

Coronavirus : Charles Blé Goudé, des risques liés à ses nombreuses visites ?

15 janvier 2019, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont acquittés de crimes de guerre et crimes contre l'humanité devant la CPI, Cour pénale internationale, avant d'être libérés sous conditions, deux semaines plus tard, par la Chambre d'Appel. Alors que son mentor s'envole pour Bruxelles, où il a trouvé un pays d'accueil, le Président du COJEP reste dans un complexe hôtelier à La Haye, aux frais de la CPI.

Ce confinement n'empêche cependant pas l'ancien ministre de la Jeunesse du dernier gouvernement de l'ex-président Gbagbo de recevoir parents, amis, connaissances, journalistes, collaborateurs et autres Ivoiriens et Africains, qui viennent témoigner leurs compassions au jeune leader ivoirien.

Les anciens de la Fesci, les ressortissants de Gagnoa, Daloa, Soubré, les communautés Bété et Wê vivant en Europe, pour ne citer que ceux-là, se bousculent au portillon pour communier avec Charles Blé Goudé. Les artistes Glazaï Dohoun Kévin et Gadji Celi Saint Joseph font partie des dernières personnes qui ont rendu visite à l'ancien leader syndical estudiantin. À l'instar de leurs compatriotes, les ressortissants d'Issia vivant en Europe sont également annoncés chez Blé Goudé, le 14 mars prochain.

Et pourtant, le Coronavirus est devenu une véritable psychose en Europe. De nombreuses rencontres internationales sont purement et simplement annulées. Même des matchs de championnats de football européens sont prévus pour se jouer à huis clos pour éviter une propagation incontrôlée du virus. "La bonne conduite à avoir, c'est de rester chez soi. Chacun doit prendre ses responsabilités", recommandent certains experts.

L'on s'interroge donc si toutes ces personnes qui défilent à La Haye ne menacent en réalité par Blé Goudé Charles d'une contamination du COVID19 ? Y'a-t-il des mesures sanitaires qui ont été prises à La Haye pour éviter un tel cas de figure ? Quoi qu'il en soit, des précautions s'imposent afin de se mettre à l'abri de toutes attitudes qui pourraient avoir des conséquences fâcheuses. Le Président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP) gagnerait donc à limiter ses contacts en attendant de trouver une issue à cette pandémie qui gagne du terrain.

Notons qu'à ce jour, le bilan du Coronavirus est de 113 000 cas et 101 pays touchés, avec plus de 4 000 morts à travers le monde.