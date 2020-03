Côte d’Ivoire: Annoncé démissionnaire, voici l’actualité d'Amon-Tanoh

Annoncé démissionnaire du gouvernement, Marcel Amon-Tanoh est toujours à la tâche. Le Ministre des Affaires étrangères, de plus en plus silencieux depuis quelques temps, continue d’avoir un agenda quotidien chargé.

Marcel Amon-Tanoh continue d’évacuer les affaires relevant de son Ministère

Sa démission du gouvernement est annoncée certes mais pas est encore actée. En attendant, Marcel Amon-Tanoh continue d’assumer avec responsabilité ses fonctions à la tête du Ministère des Affaires étrangères. Lundi 16 mars 2020, le fils de Lambert Amon-Tanoh a reçu en audience Mme Angèle Djohossou, la nouvelle Représentante Résidente du HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés en Côte d’Ivoire, venue lui présenter sa lettre de cabinet.

Prenant la parole, Marcel Amon-Tanoh a souhaité la bienvenue à la nouvelle Représentante Résidente du HCR, avant de saluer le travail important effectué par le HCR pour le retour de plus de 273 000 réfugiés ivoiriens, soit plus de 91%, des pays d’asile depuis 2011. Il a réaffirmé l’accompagnement de son ministère et du Gouvernement dans l’accomplissement du mandat du HCR en Côte d’Ivoire.

«Je réitère l’engagement du HCR à continuer d’œuvrer au renforcement de la collaboration stratégique et opérationnelle avec l’Etat de Côte d’Ivoire et avec tous les partenaires. Ensemble, nous consoliderons les acquis et poursuivrons les efforts communs en vue de mettre fin à l’apatridie à l’horizon 2024 », a déclaré la nouvelle Représentante Résidente du HCR.

Précédemment Représentante Résidente au Mali, un pays en proie à une crise humanitaire sans précédent, Mme Djohossou a une riche carrière de plus de 26 ans au HCR. De nationalité béninoise, elle est titulaire d’une maîtrise ès-sciences juridique de l’Université nationale du Bénin. Elle a occupé plusieurs postes de responsabilité notamment en Guinée, en Afghanistan, au Tchad, en République Démocratique du Congo, en Mauritanie, au Burkina Faso et en Ethiopie où elle a réussi la prouesse de négocier l’allocation de terres pour plus de 50 000 réfugiés sud-soudanais.

Mme Djohossou a reçu, pour cette performance, un prix d’excellence, décerné par le premier responsable de l’organisation, pour son leadership visionnaire. Elle succède à ce poste à Mohamed Askia Touré, de nationalité mauritanienne, au terme d’une mission de 6 ans en Côte d’Ivoire.

Depuis la signature d’un accord de coopération avec le Gouvernement en 1992, le HCR exerce son mandat à travers la fourniture de protection, d'assistance ainsi que la recherche de solutions durables pour les réfugiés, les rapatriés et les apatrides en Côte d’Ivoire.