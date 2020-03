RHDP: La candidature d’ Amadou Gon menacée, ce qui a tout gâté

Amadou Gon Coulibaly a été désigné candidat du RHDP à l’élection présidentielle d’octobre prochain à l’issue d’un Conseil politique tenu le 12 mars 2020.

La candidature d’ Amadou Gon Coulibaly plombée par le Coronavirus?

Le 12 mars 2020, au terme d’une réunion du RHDP à Sofitel Hôtel Ivoire, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a été choisi comme successeur du Président Alassane Ouattara au sein du parti au pouvoir. Remerciant le Président Ouattara, la direction du RHDP ainsi que l’ensemble des membres du Conseil Politique pour la confiance placée dans sa ‘’modeste personne’’, Amadou Gon a dit mesurer ‘’l’ampleur de la responsabilité et l’ampleur de la charge’’.

Mais la joie de l’actuel chef du gouvernement n’aura été que de courte durée. Moins d’une semaine après sa désignation comme candidat à la présidentielle, six (06) cas confirmés de la maladie à Coronavirus, ont été enregistrés à Abidjan. Tous ces cas ont importés de France et d’Italie, dont deux cas secondaires à Abidjan.

Ce qui a amené le gouvernement à prendre des mesures drastiques au cours d’une réunion extraordinaire du Conseil National de Sécurité (CNS), dont l’une faisait injonction à tous les ressortissants ivoiriens et les résidents permanents non ivoiriens de se soumettre à une mise en quarantaine obligatoire pour 14 jours dès leur entrée sur le territoire ivoirien dans les centres réquisitionnés par l’Etat.

Contre toute attente, un vol d’Air France arrivé le 17 mars 2020 à l’aéroport Félix Houphouet-Boigny d’Abidjan, dont les occupants devraient être conduits à l’INJS de Marcory pour un confinement, a vu certaines personnes échapper au dispositif mis en place, suscitant la colère des autres passagers. Au nombre de ces voyageurs « indisciplinés », on cite l’épouse de l’artiste Asalfo, l’international Max Alain Gradel, les enfants du Ministre Adama Bictogo, l’épouse du Ministre Alain Richard Donwahi, et bien d’autres proches des tenants du pouvoir.

Face à la grogne des « confinés » de l’INJS et à l’inefficacité des mesures prises, il a été décidé de libérer tout ce lot de passagers provenant de France afin que chacun aille continuer le confinement chez lui(sic). « Moi, je vais vous dire une chose : faites confiance à votre Gouvernement. Vous avez porté une information. Personne n’est au-dessus de la loi. Autant vous serez confinés chez vous, autant, eux, sont déjà confinés chez eux. Donc, sachez que ce n’est pas un Etat où il y’a du ‘’deux poids deux mesures’’. Ils sont déjà confinés chez eux. Et c’est une initiative personnelle du Premier Ministre, qui a résolu cette question-là », a justifié Madame le Ministre Anne Désirée Ouloto devant les ex passagers confinés à l’INJS.

Une bien curieuse décision quand on sait qu’au lendemain de leur arrivée en Côte d’Ivoire, certains se sont retrouvés à l’intérieur du pays et, de 6 cas au départ, notre pays est passé à 25 cas confirmés de Coronavirus à la date du 22 mars. « La Côte d'Ivoire a enregistré 8 nouveaux cas confirmés de Covid-19 ce 22 mars 2020 », a annoncé le Ministre de la Santé, Dr Aka Aouélé, avant d'ajouter qu'il y a « 2 guérisons parmi les 25 cas confirmés ».

Qui sont ces nouveaux cas confirmés? D’où viennent-ils? Quand et comment sont-ils arrivés en Côte d’Ivoire? Personne ne le sait. Le Ministère a décidé de ne plus communiquer sur ces aspects. Peut-être pour ne pas donner raison à ceux qui ont dénoncé le non confinement des voyageurs rentrés au pays ces derniers jours, dont ceux qui ont refusé le confinement de l’INJS.

Pour un observateur averti de la scène politique ivoirienne, c’est un mauvais signal pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dont la candidature à l’élection présidentielle prochaine a été actée récemment par le parti au pouvoir. « A entendre Anne Ouloto parler, l’augmentation des cas aujourd’hui, est à mettre à l’actif du Premier ministre. Le simple fait qu’ils (les ministres concernés) n’aient pas été capables d’appliquer les mesures du gouvernement à certaines personnes parce que ce sont, soit des pontes du pouvoir soit qu’elles sont riches (Asalfo, Max Gradel, les enfants de Bictogo, Jacques Anouma, etc.), a fait que l’Etat, moralement, n’était plus en mesure de contraindre ceux qui sont restés à l’INJS. Ils étaient obligés de les libérer pour ne pas qu’on les accuse d’avoir fait du deux poids deux mesures. Or, c’est cette libération là qui a fait que le mal (le Coronavirus) a été multiplié. De 6, on est passé à 14 et de 14, on passe à 25. Et le Ministre de tutelle, le ministre de la Santé, n’arrive pas à donner les détails sur les nouveaux cas », a-t-il dénoncé.

Notre observateur se désole qu’au moment où la candidature du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly fait difficilement l’unanimité au sein même de sa famille politique voire de l’opinion, ‘’il y a encore de nouveaux éléments qui viennent plomber sa candidature’’. «Il y a beaucoup à faire autour du Premier ministre. Malheureusement, les cadres du RHDP ne font aucun effort pour arranger cela », a-t-il regretté.

«Certains voyageurs n’ont pas respecté les mesures de mise en quarantaine prévues à leur arrivée à l’aéroport Félix-Houphouët-Boigny, malgré les consignes strictes données par le Gouvernement. Dès que j’en ai été informé, j’ai donné des instructions fermes pour exiger que les familles concernées prennent toutes les dispositions nécessaires pour leur confinement à leurs domiciles», a désespérément tenté d'expliquer le chef du gouvernement dans un Tweet. Hélas! Chaque jour qui passe connait son lot de nouveaux contaminés à la maladie à Coronavirus.