Affaires maritimes: 5 milliards de FCFA portés disparus, le DG suspendu

La situation est tendue depuis un moment à la Direction générale des Affaires maritimes et portuaires (DGAMP). La raison: le Directeur général, le Colonel Tano Koffi Bertin, a été suspendu par le Ministre de tutelle, Legré Philippe, après la découverte de plusieurs malversations.

Affaires maritimes: Le DG Tano Koffi Bertin suspendu après la découverte d’un gap de 5 milliards FCFA

Rien ne va plus entre le colonel Tano Koffi Bertin, Directeur général des Affaires maritimes, et l’ensemble des agents du secteur. Tout a commencé lorsqu’en raison de l’absence prolongée du Colonel-major Tano Koffi Bertin, Administrateur en chef des Affaires maritimes, contraint de demeurer hors du pays, eu égard aux mesures de restrictions liées au COVID-19, le Colonel Kouassi Julien Yao, lui aussi Administrateur en chef, a été chargé d’assurer la coordination de l’ensemble des activités et services de la Direction générale des Affaires maritimes et portuaires.

Assurant ainsi l’intérim, le nouveau Directeur général a été autorisé; et ce, jusqu’à nouvel ordre, a initier et exercer toute opération de gestion financière et budgétaire (Budget de l’Etat, Trésorerie principale des transports terrestres et maritimes, loi de programmation des Forces de sécurité intérieure). Le Colonel Kouassi Julien Yao assurait ainsi bien ses nouvelles fonctions jusqu’au retour, courant mai, du DG Tano Bertin. Mais les choses ne vont pas se dérouler aussi bien. Longtemps décrié pour sa gestion approximative des affaires maritimes, Tano Koffi Bertin avait toujours réussi à s’imposer malgré les grognes et autres manifestations de colère des différents syndicats.

«Le DG Tano sait que personne, agents et syndicats; personne ne veut encore de lui. Chaque fois, il passe par tous les moyens pour rester à ce poste en racontant des contrevérités dehors. Nous vivons une vraie galère en interne juste par manque de vision du DGAMP», dénonce un marin. Sous l’ancien ministre des Transports, Gaoussou Touré, le DG avait échappé de justesse à un limogeage. Il en a été de même sous l’actuel ministre Amadou Koné jusqu’à la nomination de Philippe Legré comme secrétaire d’Etat aux Affaires maritimes, ensuite confirmé Ministre lors du réaménagement ministériel du 13 mai dernier.

Au delà des Ministres de tutelle qui voulaient ou veulent sa peau (c'est selon), il importe de jeter un coup d’oeil sur les critiques portées par les agents contre le colonel Tano Koffi Bertin. «Toutes les entrées d'argent ne sont pas sécurisées. Les recettes sont insuffisantes alors que le trafic est dense. On peut mobiliser plus mais il ne fait rien pour qu'on aille au delà. Il a son propre système de recouvrement. On n’arrive pas à verser le tiers de ce que l’Etat nous demande. Il n’a pas de vision pour le secteur », se désole un agent qui totalise aujourd’hui 15 ans de service aux Affaires maritimes.

Mais il y a pire que çà. Un commandant de la marine avec qui nous avons échangé, dresse un tableau on ne peut plus désolant des conditions de travail de lui et ses collègues. « Il n’y a pas d'engin naval. Les zodiacs qui sont à Treichville depuis deux ou trois ans, ne fonctionnent plus. Il n’y a pas d'engin à Grand-Lahou alors qu’entre Lahou et la mer, il y a près de 25 Km. Donc les produits de pêche, ne sont pas contrôlés », s’inquiète notre interlocuteur. Au ministère des Affaires maritimes, on confie qu’un audit de l’Inspection générale d’Etat, a révélé un gap de plus 5 milliards FCFA. Depuis lors, le départ de Tano Koffi Bertin a été acté.

«Le Ministre Legré Philippe a déjà montré les signaux; il a donné déjà un statut à notre corps. Des décrets sont en cours pour donner toute la place à cette économie bleue dans le pays (…) L’Etat doit se pencher sur ce cas pour que Tano parte et qu'on soit mis au travail comme il se doit. On veut quelqu'un qui va nous fixer des objectifs à atteindre », suggère un autre agent.

Cela fait plus de 13 années que le colonel Tano Koffi Bertin est à la tête de la Direction générale des Affaires maritimes et portuaires. Réunis ce jeudi 04 Juin 2020 à Abidjan comme à San-Pedro pour examiner la situation à leur direction générale, les agents marins et portuaires ont apporté leur soutien entier à l’arrêt signé du Ministre Legré Philippe, suspendant le DG Tano Bertin de ses fonctions. Toutes nos tentatives pour joindre le mis en cause, sont restées infructueuses.