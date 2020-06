Attaque de Kafolo: Le RHDP lance un appel pressant aux Ivoiriens

Le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani a, au nom du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), réagi aux attaques perpétrées, jeudi dernier contre des positions des Forces de défense et de sécurité ivoirienne.

Menace terroriste: Le RHDP exprime son soutien ferme à Ouattara et invite les populations à collaborer avec l’armée

Un mystérieux commando s’en est violemment pris, dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 juin dernier à une position avancée de l’armée ivoirienne, à Kafolo, faisant plus d’une dizaine de morts et de nombreux blessés, dans les rangs de la grande muette. Quelques heures plus tard, une patrouille composée d’éléments de la gendarmerie nationale, essuiera des tirs, cette fois à Gbêya, une localité du département de Kaniasso, dans la région du Folon, faisant deux blessés légers.

La recrudescence de ces attaques terroristes, 4 ans après les tragiques évènements de Grand-Bassam, a fait sortir de son silence, Kobenan Kouassi Adjoumani, le porte-parole du RHDP, parti présidentiel. L’actuel ministre ivoirien de l’Agriculture et du Développement rural note en effet que ces violences interviennent dans un contexte où la Côte d’Ivoire se prépare à aller à des élections présidentielles.

«Ces ennemis de la paix qui se cachent derrière ces attaques ont-ils l’intention d’empêcher la Côte d’Ivoire d’aller aux élections ? » , s’interroge le cadre du RHDP. Pour l’heure, des enquêtes ont été diligentées par les autorités ivoiriennes dans l’intention de déceler les motivations réelles de ces attaques. Et le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix dit attendre les résultats de ces investigations. Entre temps, le chef de l’ État Alassane Ouattara et l’armée ivoirienne peuvent compter sur le soutien indéfectible de la direction du parti présidentiel.

«Le RHDP adresse son indéfectible soutien au Président de la République, Chef suprême des armées, à la grande famille des Forces de Défense et de Sécurité et tient à saluer le dénouement, le courage, la dignité et l’esprit de sacrifice dont font preuve nos soldats dans l’accomplissement de leurs missions, afin de préserver l’intégrité du territoire et de sauvegarder la paix sociale », a indiqué Adjoumani Kobenan dans une déclaration dont copie nous est parvenue.

Il a invité l’ensemble des populations à la sérénité mais également à collaborer étroitement avec les Forces de défense et de sécurité en leur fournissant des informations susceptibles de les aider à gérer au mieux cette situation de crise sécuritaire. « Le RHDP invite les populations ivoiriennes au calme, à la vigilance et à la solidarité avec les Forces de Défense et de Sécurité en mettant notamment à leur disposition toute information susceptible de leur permettre de gérer plus efficacement cette situation », a-t-il exhorté.

Et Adjoumani de poursuivre: « Le RHDP demande aux populations ivoiriennes de continuer de faire confiance au président de la République, SEM Alassane Ouattara qui prendra toutes les dispositions que commande la situation présente, pour garantir la paix et la sécurité à tous les Ivoiriens comme il l’a toujours fait ».