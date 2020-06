Présidentielle 2020 : Le RHDP fait la cour aux nouveaux majeurs

En Côte d'Ivoire, la présidentielle d'octobre 2020 approche à grandes enjambées. Les partis politiques affutent leurs armes pour la bataille des urnes. Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), la coalition au pouvoir, a décidé de se jeter dans l'arène afin de conserver le fauteuil présidentiel, acquis il y a dix ans. Le camp d'Alassane Ouattara a initié une véritable campagne de séduction auprès des nouveaux majeurs.

Présidentielle, les houphouëtistes veulent conquérir les nouveaux majeurs

On le sait, Alassane Ouattara a pris la décision de ne pas être candidat à la présidentielle du 31 octobre 2020. Le chef de l'État ivoirien s'est engagé à passer la main à la jeune génération, en l'occurrence Amadou Gon Coulibaly. "Je voudrais annoncer solennellement que j’ai décidé de ne pas être candidat à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération", avait-il déclaré le 5 mars 2020 à Yamoussoukro lors d'un Congrès des députés et des sénateurs. L'annonce a fait grand bruit dans la sphère politique, tout comme le choix d'Amadou Gon Coulibaly pour porter les couleurs du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix. Mais en fin de compte, le président ivoirien a réussi à faire accepter la candidature de son Premier ministre au sein de la grande famille des houphouëtistes.

Si Alassane Ouattara rêve de voir Amadou Gon Coulibaly lui succéder à l'issue de la présidentielle, il faut noter que la bataille s'annonce rude et âpre. L'opposition ivoirienne a déjà annoncé les couleurs et ne veut pas céder une parcelle du terrain politique au RHDP. Soucieux de conserver le pouvoir, le camp présidentiel a décidé de faire les yeux doux aux nouveaux majeurs. C'est dans ce cadre qu'Alain-Richard Donwahi, coordonnateur régional du RHDP pour la Nawa, s'est rendu auprès des populations de Gueyo, Buyo, Soubré et Méagui, du 15 au 17 juin 2020. Il a fait savoir aux houphouëtistes que la victoire à la présidentielle doit être acquise dès le premier tour. L'objectif de sa visite était de se rendre compte de l'enrôlement des nouveaux majeurs sur la liste électorale.

Bien avant Alain-Richard Donwahi, Mariatou Koné, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la pauvreté, s'était entretenue avec la jeunesse du RHDP, le 13 juin 2020. La directrice exécutive adjointe chargée de la solidarité a demandé aux jeunes de se mettre en mission pour la victoire d'Amadou Gon Coulibaly.