Éléphants: Importante décision d' Arouna Koné avant l’élection à la FIF

Arouna Koné et les Eléphants de Côte d’Ivoire, c’est fini. Le joueur de Sivasspor en Turquie a annoncé la fin de sa carrière internationale. C’était sur les antennes de Canal+.

Arouna Koné ne pense plus à la sélection nationale

Aujourd’hui âgé de 36 ans, Arouna Koné, attaquant ivoirien de Sivasspor en Turquie, a annoncé la fin de sa carrière internationale. Sur Canal+, l’attaquant né à Anyama a assuré vouloir se consacrer entièrement à son club.

« Concernant mon retour, je pense que ça ne sera pas possible. Beaumelle (le nouveau sélectionneur des Eléphants, ndlr) avait dit approcher tous les joueurs mais moi je pense que c’est plus mes jeunes frères, sinon moi de mon côté j’ai mis un terme à ma carrière internationale. Le peu de temps qu’il me reste, je vais profiter avec mon club », a déclaré le joueur formé au Rio Sports d’Anyama.

Arouna Koné, auteur de 9 buts en 39 sélections avec l’équipe ivoirienne, a participé à trois CAN et une Coupe du monde avec la Côte d’Ivoire.

10 clubs en carrière

Sous contrat jusqu’à juillet 2020 avec Sivasspor, Arouna Koné pourrait bien disputer l’une des dernières saisons de sa riche carrière débutée en 2001 à Anyama. Attaquant puissant et adroit devant le but, il a rejoint le monde professionnel en 2002 en signant avec Lierske en Belgique.

Mais, c’est en Hollande à Roda puis, au PSV Eindhoven que le vice-champion d’Afrique 2006 montre toute l’étendue de son talent. Il inscrit notamment 26 buts en 72 matchs avec le PSV avant de rejoindre l’Espagne et le FC Séville en 2007.

Arouna Koné a joué à ce jour pour 10 clubs avec des passages en Angleterre, en Espagne et en Allemagne. A Sivasspor, il a inscrit 28 buts en 85 matchs joués depuis 2017. Koné n'avait plus été appelé en équipe nationale depuis 2013.