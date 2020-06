6 mois après, Guillaume Soro réconforte ses compagnons en prison

Guillaume Soro a une forte pensée pour ses camarades de GPS emprisonnés depuis six mois. Dans un message tweeté, ce 23 juin 2020, le leader de ce mouvement politique incite ses compagnons à avoir le moral.

Guillaume Soro : « La prison ne vaincra pas la liberté de l’esprit! »

23 décembre 2019, l'avion ramenant Guillaume Soro à Abidjan a été dérouté vers Accra eu égard à un dispositif sécuritaire impressionnant mis en place à l'aéroport FHB et autour de sa résidence privée de Marcory Résidentielle pour le cueillir. Dans la foulée de ce retour manqué, le Procureur de la République, Adou Richard Christophe, a émis un mandat d'arrêt international contre l'ancien Président de l'Assemblée nationale.

Quatre mois après, le président de Générations et peuples solidaires (GPS) sera condamné par contumace à 20 ans d'emprisonnement pour "Recel de détournement de deniers publics". Ses compagnons restés au pays, notamment les Députés Alain Lobognon, Mamadou Kanigui Soro, Souleymane Kamaraté Koné dit Soul to Soul, Tehfour Koné, pour ne citer que ceux-là, ont été arrêtés et emprisonnés en Côte d'Ivoire pour « publication de fausses nouvelles, trouble à l’ordre public et atteinte à l’autorité de l’État ».

Six mois, jour pour jour, après cette foudre, qui s'est abattue sur les Soroïstes, le Député de Ferkessédougou a tenu à encourager ses compagnons de GPS. « La prison ne vaincra pas la liberté de l’esprit! Nous sommes tous dans une prison à ciel ouvert! », a-t-il lancé sur son compte Twitter.

Alain Lobognon, Député de Fresco et bras droit de Soro, a d'ailleurs adressé un courrier au ministre de la Justice, Sansan Kambilé, lui annonçant son intention « irrévocable » d'entamer une grève de la faim dès le 1er juillet.