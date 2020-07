France: Amadou Gon se confie à Maurice Bandaman avant son retour

Le retour d'Amadou Gon Coulibaly en Côte d'Ivoire est annoncé pour ce jeudi 2 juillet 2020. Le Premier ministre a pour ce faire reçu en audience Maurice Bandaman, l'Ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, venu s'enquérir de son état de santé.

Avant son retour, Amadou Gon reçoit Maurice Bandaman en audience

02 mai - 02 juillet 2020, deux mois jour pour jour qu'Amadou Gon Coulibaly séjourne en France pour des raisons médicales. Évacué d'urgence pour un « contrôle médical », le Premier ministre ivoirien a été admis à l'hôpital parisien de la Pitié Salpêtrière, où il a été soumis à un examen de coronarographie, ainsi que d'autres soins appropriés.

Alors qu'il était en repos médical en région parisienne, AGC a connu une nouvelle rechute, qui a nécessité une nouvelle hospitalisation d'une douzaine de jours. Mais avec les soins et autres rééducations, le chef du gouvernement ivoirien semble désormais avoir parfaitement recouvré la santé. Aussi, son retour en Côte d'Ivoire est-il annoncé pour ce jeudi 2 juillet.

Mais à la veille de ce retour, Maurice Kouakou Bandaman, le nouvel ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, a tenu a rendre une visite de courtoisie au PM. Amadou Gon l'a d'ailleurs annoncé sur son compte Twitter :

« Ce mercredi 1er juillet 2020, j’ai reçu en audience à Paris, l’Ambassadeur de Côte d’Ivoire en France, S.E.M. Maurice Kouakou Bandaman accompagné de ses collaborateurs. »

Notons qu'après plusieurs fausses alertes, cette fois-ci sera assurément la bonne. Remis d'aplomb et revigoré par deux mois de soins intensifs, le successeur désigné d'Alassane Ouattara et candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, au pouvoir) est en passe de fouler le sol ivoirien, ce jeudi.