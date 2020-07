Élections à la FIF: Des partisans de Didier Drogba assiègent l’AFI

En quête d’un parrainage pour la validation de sa candidature, Didier Drogba compte énormément sur l’Association des footballeurs ivoiriens (AFI) qui doit se prononcer ce lundi. En attendant l’annonce de ce choix, des joueurs, partisans de l’ancien capitaine des Eléphants, ont investi ce lundi matin le siège de l’association.

Les partisans de Didier Drogba maintiennent la pression sur l’AFI

C’est ce lundi que le board de l’Association des footballeurs ivoiriens (AFI) doit annoncer l’identité du candidat qu’elle entend parrainer pour la prochaine élection à la présidence de la FIF. Membre de ce bureau et candidat déclaré à cette élection, Didier Drogba espère fortement être désigné par ses pairs.

Et, le moins qu’on puisse dire est que le camp de l’ancien attaquant de Chelsea ne lésine pas sur les moyens pour faire entendre sa voix. Ainsi, après celle effectuée samedi, plusieurs joueurs du championnat ivoirien, partisans de Didier Drogba, ont effectué une autre descente sur le siège de l’AFI ce lundi.

Comme le week-end, ces acteurs du jeu sont venus demander à l’association de valider leur choix, à savoir accorder le parrainage de l’AFI au meilleur buteur de l’histoire de la sélection ivoirienne.

Didier Drogba joue gros

La rencontre de ce jour au siège de l’AFI est plus qu’importante pour Didier Drogba; elle est décisive. En effet, sans le parrainage de l’association dont il est membre, la star du football ivoirien se retrouverait en ballotage très défavorable.

En effet, 3 des 5 groupements d’intérêts électeurs à la FIF se sont déjà prononcés. Les anciens footballeurs et les arbitres ont porté leur choix sur Sory Diabaté quand le candidat Idriss Diallo a obtenu le soutien des entraîneurs et encadreurs techniques.

Didier Drogba n’a donc plus que l’AFI et l’association des médecins du sport à convaincre pour espérer obtenir le parrainage d’au moins un groupement d’intérêt. On comprend donc aisément l’énergie déployée par les partisans de la team « Renaissance ».

En outre, ce serait un véritable désaveu que de voir l’AFI dont il est membre opter pour un candidat autre que Didier Drogba.