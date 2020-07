Guillaume Soro en deuil : Son message aux Ivoiriens

Guillaume Soro vit en exil depuis le 23 décembre 2019. Le président de Générations et peuples solidaires (GPS), condamné à 20 ans de prison ferme par la justice ivoirienne, vient d'être frappé par le deuil. Il a perdu l'un de ses proches collaborateurs, qui a longtemps été auprès de lui quand il occupait le poste de Premier ministre de Côte d'Ivoire.

Guillaume Soro pleure Bamba Mamadou

C'est un véritable coup dur pour Guillaume Soro ! Le député de Ferkessédougou, qui supporte mal l'incarcération de plusieurs cadres de GPS (Générations et peuples solidaires), le mouvement politique placé sous sa responsabilité, vient d'être frappé par le malheur. Dans une publication sur sa page Facebook, Guillaume Soro a annoncé le décès de Bamba Mamadou, son ancien conseiller politique.

"M. Soro Kigbafori Guillaume a la profonde douleur d’annoncer le rappel à Dieu de son ami, son frère, son conseiller à la Primature et conseiller politique M. Bamba Mamadou, ancien Président du conseil d’administration de l’ARECA. Le décès est survenu ce lundi 13 juillet 2020 dans une clinique d’Abidjan, des suites d’une courte maladie", a écrit l'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Le patron des soroistes a par ailleurs demandé à tous ceux qui ont connu et aimé le défunt de "s’unir d’intention et de prière pour le repos de son âme".

Le décès de Bamba Mamadou vient s'ajouter à la longue liste de proches de Guillaume Soro qui l'ont quitté. En effet, on se rappelle que le lundi 2 janvier 2017, le directeur administratif et financier de l'Assemblée nationale sous l'ère Guillaume Soro, Lambert Métahapéna Coulibaly, a perdu la vie dans un accident de la circulation sur l'autoroute du Nord. Dans la nuit du mardi 29 au mercredi 30 janvier 2019, Yobouët Beaulois Serge, informaticien du député de Ferké, s'est tué dans un accident de voiture à Agboville.