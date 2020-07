Drogba trahi, Makosso dévoile la marmaille à l'AFI et dénonce les Judas

Le pasteur Couper décaler, Makosso Camille, s’est exprimé sur le choix de l’AFI qui a décidé de ne pas parrainer son vice-président, Didier Drogba, à l’élection du président de la Fédération ivoirienne de football (FIF).

Makosso aux membres de l'AFI: ‘’Vous êtes vraiment méchants‘’

L'Association des Footballeurs Ivoiriens (AFI) a décidé d'accorder son parrainage à l'élection du président de la FIF, au candidat Idriss Diallo, tournant ainsi le dos à son vice-président Didier Drogba, également candidat à cette élection.

L'ancien buteur de Chelsea étant adulé par une grande majorité de la population qui voit en lui, une grande lueur d'espoir pour le football ivoirien, la décision de l'AFI a suscité la réaction de plusieurs internautes qui se sont offusqués de voir Didier Drogba être trahi par ses anciens coéquipiers de l'équipe nationale.

Dans un direct sur Facebook, Makosso Camille a dénoncé cette situation. ‘’Le grand Didier Drogba, icône du football ivoirien, a été trahi. L'homme est mauvais. L'homme est sorcier; l'homme est méchant. Ceux avec qui, tu as joué ballon; ceux avec qui tu as marqué but; ceux avec qui tu es allé en Coupe du monde, pour des intérêts de marmaille; parce que beaucoup d'entre eux ont raté leur vie… Jeton là, ils sont allés mettre dans f... de femmes; ils n'ont rien réalisé... Pourquoi toi Drogba, tu seras président de la FIF et puis eux ils seront tes serviteurs. Il y a des Judas. L'homme est vraiment méchant... Ce qui fait mal, il y a des maudits qui voient la vérité et qui disent le contraire‘’, a craché Makosso Camille qui dit être déçu d’être ivoirien.

‘’Je suis vraiment découragé de ce pays. Si Emmanuel Macron veut me donner la nationalité française, je vais prendre. Si Donald Trump veut me donner la nationalité américaine, je prends. Parce qu'il y a trop de maudits dans ce pays‘’, a regretté Makosso Camille.