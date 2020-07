Adjoumani à Ouattara: "Au RHDP, il n’y a que vous et vous seul"

Dans une lettre ouverte adressée au chef de l’ Etat, Alassane Ouattara, Kobenan Kouassi Adjoumani dit souhaiter que celui-ci revienne dans la course pour la présidence de la République.

Présidentielle 2020: Adjoumani supplie Ouattara de faire acte de candidature

Au RHDP, l’on milite activement pour une troisième candidature du président Alassane Ouattara au scrutin présidentiel du 31 octobre. Parmi, les cadres du parti, favorables à cette candidature du président sortant, se trouve le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani. « Je sollicite qu’il vous plaise d’accepter le sacrifice d’être candidat, au titre du RHDP, pour l’élection présidentielle du 31 octobre », écrit-il. Le transfuge du PDCI-RDA croit dur comme fer que seule une candidature du président Alassane Ouattara peut assurer la victoire au RHDP.

«Avec vous, gagner au premier tour n’est plus un rêve mais une réalité. Les Ivoiriens savent que vous êtes un homme de parole. (…) Vous devez le faire dans l’intérêt de votre pays. Vous devez le faire dans l’intérêt de votre parti, le RHDP; vous devez le faire dans l’intérêt d’Amadou Gon. Et vous savez et nous le savons que depuis là-haut où il se trouve aujourd’hui; lui aussi plaide pour que vous repreniez les choses en main », déclare Adjoumani pour qui il n'est pas nécessaire d’aller à de nouvelles consultations afin de choisir un nouveau candidat, à pratiquement trois mois du scrutin présidentiel.

« En tant que porte-parole de notre grand parti, j’ai pris soin d’écouter, de consulter, d’observer et je puis vous dire avec assurance que le regard des militants se tourne inexorablement vers vous et vous seul », rassure Adjoumani, avant de poursuivre : « Il n’y a que vous et vous seul qui puissiez, à leurs yeux, leur redonner l’espoir que la disparition d’Amadou Gon leur a arraché. Il n’y a que vous qui puissiez combler ce grand vide. Il n’y a que votre candidature qui puisse à nouveau rassembler toute la grande famille du RHDP », a-t-il fait savoir au président Ouattara.