Présidentielle : Jean-Louis Billon fait une grosse révélation sur Bédié

Henri Konan Bédié est le candidat du PDCI à la présidentielle du 31 octobre 2020. Au nom du Parti déémocratique de Côte d'Ivoire, l'ancien chef d'Etat s'est lancé dans la course pour la conquête du pouvoir. L'un de ses fidèles lieutenants, Jean-Louis Billon, a livré les raisons qui ont poussé le "sphinx" de Daoukro à descendre dans l'arène politique.

Pourquoi Bédié est en lice pour la présidentielle 2020

"Oui chers représentants des structures du parti, je me sens, encore une fois, honoré par cet acte militant, fait de responsabilité, qui démontre votre engagement collectif à mes côtés et de la confiance que vous placez en moi", avait répondu Henri Konan Bédié le samedi 21 juin 2020 quand des représentants de bases et structures du Parti démocratique de Côte d'Ivoire avaient sollicité sa candidature à la présidentielle d'octobre 2020. L'ex-président ivoirien, qui a soutenu avoir écouté "avec beaucoup d'attention et d'intérêt", s'est dit "surpris et heureux" du message de ses interlocuteurs. Unique candidat à la convention de désignation du candidat du PDCI, N'zuéba est assuré d'être plébiscité.

Mercredi 22 juillet 2020, Jean-Louis Billon, invité sur RFI, a levé un coin du voile sur les raisons de la candidature d'Henri Konan Bédié à la présidentielle. Le secrétaire exécutif du plus vieux parti politique ivoirien, chargé de la propagande et de la communication, a révélé que le "sphinx" de Daoukro a pris cette décision afin de "préserver l'unité et la force du PDCI, qui a été menacé de disparition" par le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) d'Alassane Ouattara. Cependant, l'ex-ministre ivoirien du Commerce a tenu à faire une précision. "L’équipe entière est composée de la nouvelle génération. Nous avons un candidat, certes âgé, que nous appelons « le vieux », il nous conduit à la victoire et c’est cette équipe de jeunes cadres dynamiques, qui va gérer aux côtés du président Henri Konan Bédié la destinée de la nation", a-t-il confié au media français.