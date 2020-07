Le Sud Comoé désavoue Duncan et Amon Tanoh pour Ouattara

Une forte délégation du Sud-Comoé, conduite par le ministre de la Santé, Eugène Aka Aouélé, était chez Alassane Ouattara, dimanche, pour lui réitérer son soutien. Alors que deux illustres fils de cette région ont tourné casaque au président ivoirien, les têtes couronnées de cette région disent demeurer au RHDP.

Rois du Sud Comoé à Ouattara : « Nous sommes avec vous »

Daniel Kablan Duncan a démissionné de son poste de Vice-Président de la République pour « convenance personnelle ». Cette démission du Député de Grand-Bassam intervient au lendemain du décès d'Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre ivoirien et candidat désigné du RHDP à la Présidentielle 2020. Mais, avant de franchir le seuil de son bureau, le fondateur du mouvement PDCI-Renaissance a lâché une phrase qui laisse entrevoir que la retraite politique n'est pour l'instant pas dans son agenda. « Cette philosophie (houphouëtisme) est et restera notre boussole et notre ligne de conduite », avait-il lancé.

Des mois plus tôt, c'était Marcel Amon Tanoh qui rendait le tablier au ministère des Affaires étrangères pour marquer sa désapprobation à la candidature d'AGC. L'ancien chef de la diplomatie ivoirienne vient d'ailleurs d'annoncer sa candidature à la Présidentielle 2020.

Mais dans leur nouvelle aventure, ces deux hauts cadres du Sud-Comoé ne devraient nullement compter sur le soutien de leurs pères, dignitaires coutumiers et autres ressortissants de la région, d'autant plus que, lors d’une visite à Alassane Ouattara, dimanche 26 juillet, les rois du Sud Comoé se sont voulus formels : « Deux de nos frères vous ont abandonné sur la route. Nous sommes avec vous. Toutes les populations vous apportent leur soutien malgré le départ de ces 2 frères. Ne nous jugez pas par rapport aux comportements de nos frères. Nous ne vous trahirons pas. »

Voilà donc qui est clair, le Président Ouattara vient à nouveau de rafler le sud-Comoé au nez et à la barbe de ses anciens collaborateurs Daniel Kablan Duncan et Marcel Amon Tanoh. Le président du RHDP est cependant attendu, le mercredi 29 juillet prochain, pour dire s'il sera candidat à un troisième mandat ou non.