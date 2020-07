RHDP: Voici pourquoi Aka Aouélé refuse de suivre Duncan

Transfuge du PDCI-RDA, le ministre Aka Aouélé, désormais membre du Conseil politique du RHDP, s'est prononcé sur les rumeurs au sujet de son supposé retour auprès d'Henri Konan Bédié et de sa démission du gouvernement.

Aka Aouélé: ‘‘Je réaffirme mon engagement au Président Ouattara et au RHDP’’

« Je viens, par cette note, rassurer la population ivoirienne, que je m’inscris en faux contre ces informations fabriquées de toutes pièces par des officines, qui désespérément souhaitent le pire à la bonne marche du pays », a clarifié Eugène Aka Aouélé, en réponse aux rumeurs annonçant sa démission du gouvernement ivoirien.

Depuis la démission de Daniel Kablan Duncan de son poste de vice-président de la République de Côte d’Ivoire, d'autres démissions en cascade de membres du gouvernement, anciennement cadres du PDCI-RDA, sont annoncées, dont celle de l’actuel ministre de la Santé. « Des informations émanant de cyberactivistes et de certains journaux de l’opposition soutiennent que des personnalités du RHDP, parmi lesquelles je suis nommément cité, négocieraient leur départ du gouvernement », s'étonne Aka Aouélé.

«Je tiens à informer la population que je réitère mon attachement solide et profond au Président de la République Son Excellence M. Alassane Ouattara et au RHDP (...) Mon engagement envers le président Alassane Ouattara, est basé sur de fortes convictions et des valeurs reconnues en cette personnalité charismatique, champion du développement, que la Cote d’Ivoire a eu la chance d’avoir comme guide », a-t-il clarifié.

L'occasion a été bonne pour Eugène Aka Aouélé de révéler les raisons profondes de son adhésion à la vision du président Alassane Ouattara. « Au niveau du Sud-Comoé, la région dont je suis le Président du Conseil Régional, c’est plus d’une centaine de milliards Fcfa qui a été investie en 10 ans. Pendant cette période, le SUD-COMOE a obtenu 3 zones agro industrielles, la construction et le renforcement des capacités des établissements sanitaires dont la construction d’un Centre Hospitalier Régional, le bitumage de plusieurs axes routiers dont celui de Tiapoum, l’autoroute de Abidjan-Grand-Bassam, l'autoroute traversant Aboisso, ainsi que la construction d’un lycée professionnel et d’une antenne de l’Institut National de formation des Agents de Santé (INFAS). Des investissements records pour une région qui n’a bénéficié réellement d'infrastructures après le départ du Président feu Félix Houphouët Boigny », a-t-il énuméré.

Avant de conclure : « Comment ne pas adhérer à la vision d’un tel bâtisseur et de son appareil politique quand on est soucieux du bien-être de ses concitoyens ?».