Guikahué se lâche : "Nous n'avons pas peur de Ouattara"

Maurice Kakou Guikahué est déterminé à faire tomber le régime du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Le secrétaire exécutif en chef du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) d'Henri Konan Bédié est convaincu d'une chose : Alassane Ouattara ne fait pas peur.

Guikahué défie le RHDP et Alassane Ouattara dans les urnes

Alassane Ouattara rêve de se succéder à lui-même au soir du 31 octobre 2020. Le président ivoirien avait voulu se retirer de la scène politique à la fin de son second mandat. Mais à la suite du décès brutal de son successeur désigné, Amadou Gon Coulibaly, en tant que candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix, le chef de l'État se résout à se déclarer candidat à la présidentielle. M. Ouattara n'a pu résister à l'appel de ses partisans qui sollicitaient son retour dans l'arène politique.

Engagé dans la bataille électorale, le chef de file du RHDP devra affronter Henri Konan Bédié, le candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire dans les urnes. Pour Maurice Kakou Guikahué, cadre du PDCI, la victoire du "sphinx" de Daoukro face à Alassane Ouattara ne fait l'ombre d'aucun doute. Il l'a confié sur les ondes de RFI. Selon le secrétaire exécutif du plus vieux parti politique ivoirien, l'actuel président "ne peut pas gagner les élections". "Nous n'avons pas peur de lui. En 2010, si Bédié avait choisi Gbagbo, Gbagbo était président. Bédié a choisi Ouattara, Ouattara a été président. C'est nous qui avons battu sa campagne. Ses éléments RDR ne pouvaient pas rentrer dans certaines régions. C'est nous qui sommes rentrés au PDCI pour battre campagne. Aujourd'hui nous ne sommes pas avec lui , il y'a des zones où ils ne pourront pas faire grande chose. C'est ça la réalité ! ", a soutenu Maurice Kakou Guikahué.

Poursuivant, l'ex-ministre ivoirien de la Santé estime qu'avec le départ d'Henri Konan Bédié, d' Albert Mabri Toikeusse, Gnamien Konan et Soro Brahima, "il y a rupture" et "Alassane Ouattara ne vaut plus mathématiquement un million d'électeurs".