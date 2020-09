Soro Guillaume raille Ouattara après son « aveu » de l’échec à Paris

La rencontre entre les Présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron ne s’est pas bien passée. Soro Guillaume raille son ancien partenaire après sa déclaration de Bongouanou où il était en visite d’État. Pour le leader de GPS, le chef de l’État est lâché par tous les grands de ce monde.

Alassane Ouattara avoue à demi-mot l’échec de sa rencontre avec Macron

Une partie du discours du président Alassane Ouattara dans le Moronou, surtout celui de l’étape de Bongouanou, a sonné pour Soro Guillaume comme un aveu de solitude du chef de l’État. Le candidat déclaré du RHDP a confié dans cette localité : "Je peux vous rappeler que la Côte d'Ivoire est un pays souverain et c'est pour cela que nous devons faire confiance à nos institutions et arrêter de penser que les décisions doivent être prises à Paris ou à New York ou ailleurs. Les décisions sont prises en Côte d'Ivoire, par les Ivoiriens et les institutions ivoiriennes."

Ce discours, et c’est vrai, est inhabituel pour le chef de l’État ivoirien. Alassane Ouattara s’est toujours venté de ses nombreux contacts dans la haute sphère de la politique mondiale, justement à Paris et à New York. Lors de la crise post-électorale de 2010, il avait d’ailleurs fortement utilisé ses contacts dans ces pays pour contraindre le Président Laurent Gbagbo à lui céder le pouvoir. Celui-ci s’était vu arracher la signature de la Côte d’Ivoire alors qu’il était le seul Président de la République reconnu par le Conseil Constitutionnel. Grâce à ses amitiés externes, Alassane Ouattara avait aussi obtenu un embargo sur les médicaments en direction de la Côte d'Ivoire. Dire ces mots est une grosse contradiction qui confirme le refus de Paris pour le troisième mandat d'Alassane Ouattara. Le Président ivoirien n’a jamais placé les décisions des institutions ivoiriennes au-dessus des résolutions que font adopter Paris et New York.

Soro Guillaume se moque d’un Ouattara lâché par les plus grands

C’est l’abandon de son ancienne ligne de conduite qui fait dire à Guillaume Soro qu' Alassane Ouattara est en plein dépit amoureux avec Paris et New York. Pour GSK, Alassane Ouattara gère un « goumin ». L’ancien chef rebelle a posté sur son compte Twitter un message moqueur disant : « Est-ce un dépit amoureux (goumin) ? Celui qui s’est toujours vanté d’être l’ami inséparable de Paris et de Washington et d’avoir un gros téléphone parle ainsi ! Le monde change. »

Il faut noter que le Président Ouattara s’est récemment déplacé à Paris où il a rencontré Emmanuel Macron. Les deux hommes ont évoqué sa candidature pour un troisième mandat à la tête de la Côte d’Ivoire. Paris n’aurait pas validé ce projet. L’Élysée aurait même recommandé un report de l’élection présidentielle et l’organisation d’un scrutin inclusif pour éviter de nouveaux troubles à Abidjan et le reste du pays. Selon plusieurs médias français, La Lettre du Continent en tête, Alassane Ouattara et ses proches auraient décidé de poursuivre leur chemin vers une troisième candidature malgré cette réserve de Paris. Le discours nationaliste d’Alassane Ouattara sonne comme une envie de snober les recommandations de l’Élysée, ce qui suppose qu’il ne peut plus compter sur la France. Il semblerait que son intention soit désormais d'ignorer les avis des grands pays sur la Côte d'Ivoire.