Touré Alpha Yaya aux jeunes : "Soro Guillaume n'est pas un modèle"

Touré Alpha Yaya ne supporte pas la récente sortie de Guillaume Soro contre Alassane Ouattara. En effet, répondant au président ivoirien, le fondateur de Générations et peuples solidaires (GPS) a soutenu qu'Alassane Ouattara "est en querelle avec lui-même". Il n'en fallait pas plus pour faire sortir le député-maire de Gbon Kolia de ses gonds.

Soro attaque Ouattara, Touré Alpha Yaya le menace

Alassane Ouattara n'a pas été tendre envers Guillaume Soro, son ancien protégé. Le chef de l'État a littéralement sorti l'artillerie lourde contre le député de Ferké. Le candidat du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), interrogé par Paris Match, a "déshabillé" le leader des soroistes. Pour lui, le député de Ferké, qui a écrit un livre pour dénoncer le concept de l'ivoirité et accuser Henri Konan Bédié d'en être l'auteur, ne devrait pas se rallier au président du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) pour le combattre. "Où est la cohérence ? Je pense que ce jeune homme, enivré par l’argent et le pouvoir, a simplement perdu la tête", a soutenu l'économiste ivoirien, qui a précisé que la place du patron de GPS est en prison.

Comme la réponse du berger à la bergère, Guillaume Soro a apporté la réplique à son ancien mentor à travers une publication sur son compte Twitter. "J'ai lu l’interview de @AOuattara_PRCI dans @ParisMatch. Et ma conviction est faite: ce n’est pas le "ecce homo". Cet homme est en querelle avec lui-même. Ayons de la tolérance pour lui. Ado voulait me voir misérable dans les rues de Paris ? Est-ce là son programme pour la CI ?", a lâché le natif de Kofiplé. Il est convaincu que le président ivoirien "manque de sagesse". "Un président ne parle pas ainsi. Dans ses propos, transparaît la haine d’un conjoint divorcé. Il veut me voir en Prison ? Sûrement dans la cellule voisine à la sienne. Pour l’heure, qu’il quitte le pouvoir et ne brûle pas la Côte d’Ivoire", a continué l'ex-chef rebelle.

Touré Alpha Yaya suit de loin cette passe d'armes entre Guillaume Soro et le chef de file du RHDP. Le député de Gbon Kolia n'a pas mis de temps pour s'en prendre à "Bogota". C'était au cours d'une rencontre avec des jeunes de la commune d'Adjamé, précisément au marché Black Market, le lundi 21 septembre 2020. "

Vous êtes témoins des propos discourtois tenus par Soro Guillaume contre le président Alassane Ouattara, pour quelqu’un qu’il prenait, il y a de cela quelques années comme son père. Nous ne pouvons pas accepter cela parce que je me demande bien ce que Soro Guillaume veut enseigner à la jeunesse, parce que pour une personne qui ne respecte pas son papa, pour une personne qui ne respecte pas un vieux qui a l’âge de son père, je me demande bien ce qu’il peut enseigner à la jeunesse", a martelé Touré Alpha Yaya dont les propos sont cités par le site lintelligentdabidjan.info.

Poursuivant, le parlementaire a assuré que le député de Ferké "n’est pas un modèle pour la jeunesse à travers son propos discourtois, à travers son propos irrespectueux". Pour rappel, Touré Alpha Yaya, autrefois proche de Guillaume Soro, a rejoint le RHDP en avril 2019, "moins par opportunisme que réalisme", comme il l'a clarifié.