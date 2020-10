Décès Sansan Kouao: Gbagbo décrète 3 jours de deuil national au FPI

L’ex-chef de l’Etat ivoirien, Laurent Gbagbo, a réagi au décès de "son ami et grand-frère", Sansan Kouao, planteur émérite, mercredi, en exil au Ghana.

Décès de Sansan Kouao: Laurent Gbagbo pleure la disparition d'un grand militant du FPI

Le décès de Sansan Kouao, planteur émérite ivoirien, survenu mercredi dernier alors qu’il était en exil au Ghana voisin, continue de susciter des réactions au sein de la classe politique ivoirienne, notamment au sein du Front populaire ivoirien (FPI), son parti.

Dans un communiqué signé de Dr Assoa Adou, au nom de Laurent Gbagbo son patron, l’ex-président ivoirien salue la mémoire d’un "grand-frère, grand militant du FPI, ami et camarade". L'illustre disparu a été plusieurs fois été lauréat de la coupe nationale du progrès, prix initié par feu Félix Houphouët-Boigny, pour récompenser les meilleurs acteurs du monde agricole, qui se sont illustrés non seulement dans la production des produits de rente mais qui, au plan social, se sont imposés par leurs richesses et par la qualité de leur cadre de vie.

« En cette douloureuse circonstance, SEM le Président Laurent Gbagbo et la Direction du Parti s’inclinent et saluent avec déférence la mémoire de l’illustre disparu. Ils adressent leurs condoléances les plus attristées aux familles biologique et politique du camarade Sansan Kouao, ainsi qu’à toute la famille des planteurs de Côte d’Ivoire », peut-on lire dans le communiqué attribué à Laurent Gbagbo.

Le fondateur du Front populaire ivoirien (FPI) a par ailleurs invité l’ensemble des militants de son parti à une mobilisation exemplaire pour un hommage mérité à ce digne fils de la Côte d’Ivoire, le moment venu. Mais avant, l’ex-président ivoirien a appelé à l'observation de trois jours de deuil national en la mémoire du natif de Niablé.

« Le Président Laurent Gbagbo invite l’ensemble des militants et sympathisants du FPI, ainsi que l’ensemble des démocrates ivoiriens, à observer trois (3) jours de deuil, les lundi 5, mardi 6 et mercredi 7 octobre 2020 », informe le communiqué signé du secrétaire général du FPI.

Sansan Kouao avait rejoint le Ghana, après la chute du régime Gbagbo en avril 2011. Dans l’une de ses rares sorties, remontant à l’année 2018, le nonagénaire avait conditionné son retour en Côte d’Ivoire à celui de son ami et frère Laurent Gbagbo, alors en procès devant la chambre de première instance de la Cour pénale internationale (CPI).