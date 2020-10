Un homme politique recadre Fabrice Sawegnon : Ce qui s'est passé

Dans une publication sur sa page Facebook, Fabrice Sawegnon a ouvertement interpelé les opposants ivoiriens relativement à leur participation à des débats télévisés. Le patron de Life TV a estimé que ces derniers se débinent quand on les invite afin qu'ils viennent défendre leurs idéaux et leurs idées. Mamadou Koulibaly, opposant et fondateur de LIDER (Liberté et démocratie pour la République), a recadré le communicateur d'Alassane Ouattara.

Mamadou Koulibaly à Fabrice Sawegnon : "Je ne fuis pas le débat"

Samedi 26 septembre 2020, Fabrice Sawegnon a fait part de sa déception par rapport à l'attitude des opposants ivoiriens. "Pendant longtemps l’opposition ivoirienne a réclamé à juste titre un temps d’antenne, une présence équitable à la RTI, la télévision gouvernementale nationale. Aujourd’hui, la libéralisation de l’espace audiovisuel leur offre plus de possibilités. Et voilà qu’ils se débinent tous dès qu’on les invite", a publié le fondateur de la chaine de télévision Life TV sur les réseaux sociaux. Poursuivant, le patron du groupe Voodoo a rassuré que sa télévision "est au service de tous les Ivoiriens" et "de tous ceux qui souhaitent s'exprimer, s'expliquer, proposer, promouvoir leurs idées, leurs idéaux".

Fabrice Sawegnon ne s'est pas arrêté là. "Il n’y a pas que les chaines françaises dans la vie, RFI, TV5, france24... Nous sommes indépendants et fiers dit-on chaque jour ! Osons le débat chez nous !", a-t-il recommandé. Visiblement, son message s'adressait à Mamadou Koulibaly, Simone Gbagbo, Charles Blé Goudé, Maurice Kakou Guikahué, Albert Mabri Toikeusse, mais aussi Guillaume Kigbafori Soro, Georges Armand Ouegnin et Assoa Adou, puisqu'il les a tagués sous sa publication.

Devant ces propos de Fabrice Sawegnon, Mamadou Koulibaly n'est pas resté silencieux. Le transfuge du Front populaire ivoirien (FPI) a répondu à la sortie du candidat malheureux aux récentes municipales au Plateau. "J'aimerais que le PDG comprenne que Mamadou Koulibaly ne fuit pas le débat, n'a jamais fui le débat et ne fuira aucun débat quand il s'agira de la Côte d'Ivoire", a précisé le fondateur de LIDER. Pour lui, cette affirmation de l'homme de média "montre qu'il y a un grand malentendu" entre lui et Fabrice Sawegnon. "La RTI, c'est le service public de média. Ce n'est pas la propriété du gouvernement de Côte d'Ivoire (...) La RTI est financée par nos impôts, nos factures. C'est nous qui payons", a martelé Mamadou Koulibaly dans une vidéo.

Le maire d'Azaguié a bien voulu comprendre pourquoi la RTI refuse d'inviter les opposants politiques sur son plateau pour faire des débats que le PDG de Life offre. Il soutient qu' Alassane Ouattara chasse les opposants de la RTI et les oblige à aller sur les nouvelles télévisions nées de la libéralisation de l'espace audiovisuel, "qui sont ses chaines à lui pour aller faire l'audimat, pour aller faire du chiffre, de la publicité et puis gagner de l'argent".