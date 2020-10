Menacé de prison, Guillaume Soro veut bien mériter cette «perpétuité»

« Guillaume Soro mérite la prison à perpétuité », avait déclaré le Président Alassane Ouattara lors d'une interview. Même s'il tourne cette déclaration en dérision, l'ancien chef rebelle entend bien mériter cette prison à coup de tweets.

Guillaume Soro se décharge sur Ouattara, son ancien mentor

À quatre jours de l'élection présidentielle de 2020, Guillaume Soro continue de soutenir qu'Alassane Ouattara ne sera pas le prochain président de la Côte d'Ivoire. Et pourtant, les circonstances semblent en disposer autrement. Candidat à sa réélection, le Chef de l'État et son parti, le RHDP, sont totalement lancés à fond dans la campagne électorale. Le camp présidentiel entend d'ailleurs réaliser l'exploit du « 1 coup KO » à travers le slogan « Une Côte d'Ivoire solidaire ».

Ses principaux adversaires, Henri Konan Bédié (PDCI) et Pascal Affi N'Guessan (FPI) ont, quant à eux, décidé de lancer un mot d'ordre de boycott actif pour s'opposer à la tenue de ce scrutin et obtenir le retrait du Président Ouattara de la course à la Magistrature suprême pour son « 3e mandat » consécutif. Guillaume Soro, adhérent à tous les mots d'ordre de l'opposition, est dans la ligne de mire du Président Ouattara.

Lors d'une interview accordée au confrère Le Monde, Alassane Ouattara s'est voulu très incisif contre son ancien Premier ministre. « Pour lui ce sera la prison. Il n’y a aucun doute là-dessus. Il mérite la prison à perpétuité pour ce qu’il a fait. Après les mutineries de 2017, on a trouvé des tonnes d’armes chez lui. Puis nous en avons trouvé au siège de son parti », a déclaré le chef de l'Exécutif ivoirien, avant de révéler : « En quoi un président de l’Assemblée nationale a-t-il besoin d’avoir des lance-roquettes au siège de son parti ? Il y avait une organisation en vue d’effectuer un coup d’État. »

Après sa première réplique, Soro Kigbafori Guillaume est revenu à la charge contre le Président Ouattara. Dans un nouveau tweet publié, cette nuit, le président de Générations et peuples solidaires (GPS) a déclaré : « Il (Ouattara) n’a qu’un seul Programme pour les Ivoiriens : LA PRISON. Et moi la PERPÉTUITÉ. » Plutôt que d'en être terrifié, l'ancien patron des Forces nouvelles (FN, ex-rébellion) ajoute : « Ben il va falloir que je la mérite cette perpète ne serait-ce que par mes tweets. »

Les Ivoiriens, dans la dernière ligne droite devant conduire au scrutin présidentiel, sont de plus en plus inquiets, car les acteurs politiques peinent à accorder leurs violons pour aller à des élections apaisées.