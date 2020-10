Présidentielle : Le Royaume-Uni envoie un message d'urgence

C'est ce samedi 31 octobre 2020 que se déroule la présidentielle ivoirienne. Mais le contexte dans lequel devrait se tenir le scrutin présidentiel est très tendu. Des scènes de violence sont observées dans diverses localités où des manifestants s'opposent au probable 3e mandat d'Alassane Ouattara. Le Royaume-Uni qui suit de près l'évolution de la situation en Côte d'Ivoire a envoyé un message aux Ivoiriens.

Le Royaume-Uni souhaite une présidentielle sans violence

Alassane Ouattara, contre les protestations et les manifestations de ses adversaires politiques, est en lice pour un 3e mandat à la tête de la République de Côte d'Ivoire. Le candidat du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), le parti au pouvoir, est convaincu de remporter la victoire dès le premier tour. Il faut savoir que ses principaux adversaires, Henri Konan Bédié (Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI) et Pascal Affi N'guessan (Front populaire ivoirien, FPI) refusent de participer au processus électoral en cours et devant aboutir à l'élection du futur président ivoirien. Le président ivoirien se retrouve ainsi face au candidat indépendant Kouadio Konan Bertin dit KKB.

Pour leur part, Henri Konan Bédié et Pascal Affi N'guessan ont appelé leurs partisans au boycott actif de la présidentielle. Les deux opposants exigent le retrait de la candidature d'Alassane Ouattara, la dissolution du Conseil constitutionnel et de la Commission électorale indépendante (CEI), mais également la libération des prisonniers politiques ainsi que le retour au pays des exilés, à leur tête Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Noël Akossi Bendjo et Guillaume Kigbafori Soro.

Le mot d'ordre de "désobéissance civile" lancé par l'opposition ivoirienne a donné lieu à des affrontements dans des localités de la Côte d'Ivoire. La manifestation du jeudi 13 août 2020 a fait 5 morts et 104 blessés. A l'approche de la présidentielle, la tension est montée d'un cran et plusieurs villes dont devenues des théâtres de violence.

Le Royaume-Uni, préoccupé par la situation en Côte d'Ivoire, par le biais de James Duddridge, a envoyé un message aux Ivoiriens. "Alors que la Côte d'Ivoire se rendra aux urnes le samedi 31 octobre, nous exhortons toutes les parties à faire en sorte que les élections présidentielles se déroulent de manière pacifique et crédible. Le Royaume-Uni est un ami de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est sortie du conflit en 2011 et contribue désormais à la paix et à la stabilité dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Nous voulons aider la Côte d'Ivoire à maintenir ces acquis durement acquis, à protéger la démocratie et à promouvoir la bonne gouvernance", a déclaré le député conservateur de Rochford et Southend East, par ailleurs ministre de l'Afrique du gouvernement britannique.

"Nous sommes préoccupés par la violence et les pertes en vies humaines en Côte d'Ivoire à l'approche des élections de cette année. De nouvelles violences au cours des dernières semaines ont exacerbé ces inquiétudes. Nous exhortons les autorités ivoiriennes à veiller à ce que tous les décès et incidents violents liés aux élections fassent l’objet d’une enquête appropriée", a ajouté le politicien britannique.