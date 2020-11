3e mandat de Ouattara : Tiken Jah Fakoly s'explique sur son silence

Après avoir dénoncé les 3e mandats en Afrique, le silence de Tiken Jah Fakoly à propos de la réélection d'Alassane Ouattara suscite de nombreuses polémiques. Le reggaeman revient donc à la charge pour expliquer son attitude.

Tiken Jah Fakoly se donne une période d'observation

Tiken Jah Fakoly, artiste Reggae engagé, n'a cessé de dénoncer les dérives du pouvoir de certains dirigeants ivoiriens et même africains. Évoquant souvent le déficit de démocratie dans certains États du continent, la star ivoirienne a surtout fait savoir sa répugnance pour les 3e mandats, que s'apprêtaient alors à briguer certains dirigeants en Guinée comme en Côte d'Ivoire.

Alassane Ouattara avait en effet annoncé sa retraite politique, avant de se rétracter après le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, son dauphin. L'auteur du titre « Quitte le pouvoir », qui avait pourtant affirmé que « si le Président Ouattara veut briguer un troisième mandat, il nous trouvera sur son chemin », est pourtant resté silencieux depuis.

Après la proclamation officielle de la réélection du président ivoirien, Tiken Jah est revenu à la charge pour expliquer son aversion face au 3e mandat, dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux : « Je suis contre le troisième mandat dans tous les pays africains, par principe démocratique. Le troisième mandat nuit à la santé de la démocratie, le troisième mandat nuit à la santé de la stabilité... Et s'il n'y a pas de stabilité, quel que soit celui qui viendra au pouvoir, il ne pourra pas gouverner tranquillement. »

Prévenir, éveiller les consciences, telle est la mission que s'est assignée le reggaman. Cependant, son silence devenait de plus en plus assourdissant quant à la situation sociopolitique ivoirienne de ces derniers jours. L'auteur de « Mangecratie » a donc tenu à s'expliquer sur son mutisme : « Aujourd'hui, si je ne parle pas, c'est parce que je me suis donné aussi le droit d'observer. Parce que, quand vous prévenez et que le peuple ne réagit pas quand la situation arrive, vous vous donnez quand même le droit d'observer. »

L'artiste, toujours en exil au Mali, indique toutefois que sa position n'a pas changé par rapport aux 3e mandats. Prenant à témoin son single « 3e dose », ainsi que ses différentes sorties médiatiques, Tiken Jah Fakoly appelle ses fans à ne pas se perdre en conjecture. La star ivoirienne a par ailleurs appelé à la libération de « tous les frères emprisonnés ».