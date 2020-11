3è mandat: Les vérités crues de Mgr Jean-Pierre Kutwa à Ouattara

Mgr Jean-Pierre Kutwa, archevêque métropolitain d'Abidjan, a appelé au dialogue et à la réconciliation, les acteurs politiques ivoiriens afin de préserver la paix en Côte d'Ivoire.

Jean-Pierre Kutwa: "Il ne suffit pas d’organiser des élections, d’en déclarer un vainqueur, pour que..."

«Il ne suffit pas d’organiser des élections, d’en déclarer un vainqueur, pour que les cœurs meurtris soient guéris et que la paix s’installe », a déclaré, le week-end, Jean-Pierre Kutwa, lors de la rentrée pastorale du diocèse d’Abidjan, à la cathédrale Saint Paul du Plateau. L'archevêque métropolitain d'Abidjan a confié que l’un des moyens pour aller à la réconciliation, reste le respect des lois que l’on se donne bien plus que les élections. "Dura lex, sed lex : la loi est dure, mais c’est la loi”, a-t-il rappelé.

Cette sortie du guide catholique est consécutive à la situation socio-politique délétère qui prévaut depuis l'élection du 31 octobre; situation particulièrement dûe à la candidature du président Alassane Ouattara à un troisième mandat présidentiel au mépris de la constitution ivoirienne qui limite à deux le nombre de mandats. Selon un bilan officiel, les manifestations parfois violentes qui ont éclaté dans certaines localités, ont fait 85 morts, des centaines de blessés et d’importants dégâts matériels.

Jean-Pierre Kutwa tient pour responsables de ces malheureux incidents, la classe politique ivoirienne qui joue pour ses intérêts personnels au détriment du peuple et de la nation. « J’invite instamment tous les Ivoiriens à renouer avec le dialogue pour que la parole, respectueuse des différences, prenne le pas sur les velléités d’embraser le pays », a-t-il exhorté. Puis d'ajouter: « Comme vous le savez, l’église a de tout temps fourni une contribution importante et même décisive à son engagement en faveur de la défense et de la promotion des droits de l’homme (...) Tout homme, quelles que soient ses convictions personnelles, porte en lui l’image de Dieu et mérite donc le respect ».