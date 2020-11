Affaire "Soro Guillaume chassé de Paris" : Un proche parle

L'information circule sur la toile. Soro Guillaume aurait été chassé de la France par les autorités françaises après son appel à l'armée ivoirienne de se soulever contre le pouvoir d'Alassane Ouattara. Aux dernières nouvelles, le patron de Générations et peuples solidaires (GPS) aurait quitté le sol français. Mais qu'en est-il réellement ?

Pourquoi Soro Guillaume a quitté la France

Dans son interview à Jeune Afrique, Emmanuel Macron avait donné sa position sur la présence de Soro Guillaume en France. Le président français a ouvertement opposé son désaccord devant l'attitude de l'ancien président de l'Assemblée nationale appelant les forces de défense et de sécurité à renverser le régime d'Alassane Ouattara. "Il n’a pas à créer le désordre et sa présence n’est pas souhaitée, sur notre territoire, tant qu’il se comportera de cette manière. Nous ne souhaitons pas qu’il mène des actions de déstabilisation depuis le sol français. Autant nous pouvons accueillir des combattants de la liberté et toute personne qui serait menacée chez elle, autant nous n’avons pas vocation à protéger des activistes qui cherchent à déstabiliser un pays", a prévenu le locataire de l'Élysée. On apprendra plus tard que Soro Guillaume a quitté Paris.

El Hadj Mamadou Traoré, un proche de Soro Guillaume, a tenu à préciser que contrairement aux rumeurs, son mentor n'est pas parti de la France sous contrainte. "Je rappelle qu'il y est parti, d'une manière volontaire et sans aucune contrainte ,pour pouvoir exercer librement sa liberté d'expression que le gourou du Restaurant a voulu lui arracher avec la complicité de certaines autorités françaises. Ne voulant donc pas être réduit au silence par ces moments délicats pour la vie de la Nation, Guillaume Soro est parti de la France pour une destination connue que de lui seul", a-t-il écrit sur sa page Facebook. Pour ce cadre de GPS, l'ex-leader de la rébellion ivoirienne a été informé par des canaux proches de lui que "des barbouzes auraient été payés pour attenter à sa vie, Guillaume Soro a voulu, pour sa sécurité, prendre des dispositions pour échapper à ces tueurs mis à ses trousses".