Témoignage émouvant de Jacques Anouma sur le décès de Sidy Diallo

Ancien président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Jacques Anouma est très affecté par la mort de Sidy Diallo, le patron du ballon rond ivoirien. Au moment où le monde du sport se prépare à lui rendre un vibrant hommage, l'ex-directeur administratif et financier de Laurent Gbagbo se souvient de ses rapports avec le disparu.

Jacques Anouma : "J'ai été l'une des dernières personnes à avoir vu (et) parlé avec Sidy Diallo"

Augustin Sidy Diallo n'est plus ! L'ancien président de la Fédération ivoirienne de football, testé positif à la covid-19, est décédé le samedi 21 novembre 2020, à l'âge de 61 ans. Le décès du patron de la FIF a plongé le pays dans une vive consternation. Jacques Anouma qui a dirigé le football ivoirien de 2002 à 2011 est sous le choc de la disparition de son successeur à la Maison de verre de Treichville.

"J'appréciais l'homme qui de plus a été mon collaborateur et mon successeur à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Je suis comme tous les Ivoiriens, à vrai dire, sous le choc de la rapidité, la brutalité de ce décès. C'était un homme entier, chaleureux, généreux et engagé dans tout ce qu'il faisait. Un vrai passionné de football. J'ai été l'une des dernières personnes à l'avoir vu, à avoir parlé avec lui. C'est pour vous dire le choc que j'ai eu parce que la rapidité avec laquelle le décès est intervenu, ça veut dire que le covid est quelque chose d'assez effrayant", a laissé entendre Jacques Anouma sur les ondes de Radio France Internationale (RFI).

La Fédération ivoirienne de football rendra hommage mérité à Augustin Sidy Diallo le jeudi 26 novembre 2020. La cérémonie publique se tiendra au siège de la FIF à Treichville, a-t-on appris dans un communiqué publié par l'instance fédérale lundi après une réunion du Comité exécutif. Il faut savoir que Sidy Diallo part au moment où la bataille est engagée pour sa succession à la tête de la fédération.